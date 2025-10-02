Nominierte stehen fest: Kampf um Innovationspreis

Ryanair-Boss sauer auf EU: „Drohnen abschießen!“
Über zahlreiche Einreichungen für den Tiroler Innovationspreis freut man sich in der Wirtschaftskammer. Exakt 50 Projekte wurden der Jury vorgelegt.
Die Palette reicht von einer Weltneuheit in der Wärmepumpentechnologie über ein einzigartiges System zur Blutzuckermessung bis hin zum vollautonomen Escape Room. Von den 50 Einreichungen wählte die Jury neun aus, die es in die engere Auswahl schafften.
Sie rittern in den drei Kategorien Technische Innovation, Dienstleistungsinnovation und Konzept mit Potenzial um die Trophäe. Gekürt werden die Siegerprojekte am 4. Dezember. Sie dürfen sich auf ein Preisgeld von bis zu 7500 Euro und eine Entsendung zum Staatspreis freuen.
