Mit Moped absichtlich gegen Randstein gefahren

Probleme mit dem Gashebel beim Moped hatte ein Jugendlicher (17) am Mittwoch in der Tiroler Silberstadt Schwaz. Um zu bremsen, fuhr er absichtlich gegen einen Randstein. Danach touchierte er jedoch auch noch einen Pkw.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz nach 15.30 Uhr. Der 17-Jährige fuhr mit seinem Moped in der Husslstraße in Schwaz in südwestliche Richtung. „Nach Angaben des Jugendlichen blieb plötzlich der Gashebel stecken“, heißt es von den Ermittlern.
Der Jugendliche zog sich schwere Verletzungen zu.
Ein Sprecher der Polizei
Ins Krankenhaus gebracht
Um das Fahrzeug abzubremsen, lenkte der Bursche sein Moped absichtlich gegen einen Randstein. Weiters touchierte er dann aber noch einen entgegenkommenden Pkw und kam schlussendlich zu Sturz. Der Jugendliche zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.
