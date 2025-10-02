Mit Moped absichtlich gegen Randstein gefahren

Ins Krankenhaus gebracht

Um das Fahrzeug abzubremsen, lenkte der Bursche sein Moped absichtlich gegen einen Randstein. Weiters touchierte er dann aber noch einen entgegenkommenden Pkw und kam schlussendlich zu Sturz. Der Jugendliche zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.