Aus Nächstenliebe die Wanderschuhe anziehen

Zwei Routen zur Auswahl

Mitmachen kann jeder. Die elf Kilometer lange Wanderung startet um 11 Uhr beim Hotel Sacher in Baden, der kürzere Marsch (6,5 Kilometer) um 12.15 Uhr in Siegenfeld. Beide Routen sind für Anfänger geeignet und führen durch den herbstlichen Wienerwald. Endstation ist jeweils die „VinziRast am Land“ in Mayerling im Bezirk Baden, wo ein Fest mit Musik, Buffet und Flohmarkt wartet. „Der ,Walk4VinziRast’ macht gelebte Solidarität sichtbar. Jeder Mensch, der an der Wanderung teilnimmt, trägt dazu bei, Ausgrenzung entgegenzutreten und Gemeinschaft zu stärken“, so „VinziRast“-Obfrau Veronika Kerres.