Aus Nächstenliebe die Wanderschuhe anziehen

Mit einem herbstlichen Spaziergang wird zum zweiten Mal Geld für ein Obdachlosenprojekt im Bezirk Baden gesammelt. Teilnehmen kann jeder, auch dank zwei unterschiedlicher Routen.
Aus Solidarität in die Wanderschuhe schlüpfen heißt es am Samstag, 4. Oktober, ab 11 Uhr bei Baden. Dann findet nämlich die zweite Auflage des „Walk4VinziRast“ statt. Nach der überaus erfolgreichen Premiere im Vorjahr mit rund 100 Teilnehmern war klar, dass auch heuer wieder ein Benefizmarsch zugunsten der VinziRast, die sich für Menschen am Rande der Gesellschaft einsetzt, stattfindet. Das Startgeld in der Höhe von 25 Euro kommt zur Gänze deren Projekten zugute.
Zwei Routen zur Auswahl
Mitmachen kann jeder. Die elf Kilometer lange Wanderung startet um 11 Uhr beim Hotel Sacher in Baden, der kürzere Marsch (6,5 Kilometer) um 12.15 Uhr in Siegenfeld. Beide Routen sind für Anfänger geeignet und führen durch den herbstlichen Wienerwald. Endstation ist jeweils die „VinziRast am Land“ in Mayerling im Bezirk Baden, wo ein Fest mit Musik, Buffet und Flohmarkt wartet. „Der ,Walk4VinziRast’ macht gelebte Solidarität sichtbar. Jeder Mensch, der an der Wanderung teilnimmt, trägt dazu bei, Ausgrenzung entgegenzutreten und Gemeinschaft zu stärken“, so „VinziRast“-Obfrau Veronika Kerres.
Beschäftigung für Obdachlose
Die „VinziRast am Land“ bietet seit 2023 obdachlosen Menschen ein langfristiges Zuhause. Sie bekommen dort die Möglichkeit, in der Landwirtschaft oder in Werkstätten mitzuarbeiten und können dadurch neue Perspektiven gewinnen. Gleichzeitig ist dort aber auch ein Ort der Begegnung entstanden. Die VinziRast ist nämlich auch ein Platz, um Kraft zu tanken, um im hofeigenen Laden frisches Bio-Gemüse und Bio-Kräuter einzukaufen, im Gästehaus zu nächtigen oder Seminare abzuhalten.
Anmeldung zur Wanderung und Infos: www.vinzirast.at
