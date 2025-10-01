Die Lange Nacht der Museen lädt Sie ein

Wien bietet eine Museumslandschaft von Weltklasse. Das Kunsthistorische Museum beeindruckt mit seiner Gemäldegalerie alter Meister, während das Belvedere mit Klimts „Kuss“ und barocker Pracht lockt. Im Naturhistorischen Museum warten Dinosaurierskelette und funkelnde Edelsteine, gleich gegenüber zeigt das MuseumsQuartier moderne Kunst in der Kunsthalle und im mumok.

Das Jüdische Museum beleuchtet Geschichte und Kultur, das Technische Museum bringt Maschinen, Innovationen und Experimente zum Greifen nahe. Wer es detailreich liebt, findet im Uhrenmuseum kostbare Zeitmesser aus Jahrhunderten. Im Heeresgeschichtlichen Museum sind Uniformen, Waffen und historische Exponate zu sehen, während das MAK – Museum für angewandte Kunst – Design und Architektur in Szene setzt.

Neben den großen Häusern überraschen viele kleine Sammlungen: das Bestattungsmuseum am Zentralfriedhof, das Bezirksmuseum in Ottakring oder das Globenmuseum der Nationalbibliothek. Jedes dieser Häuser erzählt eine eigene Geschichte – von Alltagskultur bis zu großen Meisterwerken.