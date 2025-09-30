Adam Fischers Haydn-Fest als Generationenprojekt

Es ist das dritte um finale Haydn-Fest, das Dirigent Adam Fischer – ein ausgewiesener Experte für dessen Werk – und das Danish Chamber Orchestra am Montag im Stefaniensaal eröffneten. Im Mittelpunkt steht Haydns Cellokonzert Nr. 1 – ein anspruchsvolles Debüt für den jungen Cellisten Jeremias Fliedl, der die distinktive Klangfarbe seines Stradivari-Cellos aus 1693 mit einer kraftvollen, aber geradlinigen Interpretation verknüpft. Auch Fischer nimmt sich zurück und lässt sein Danish Chamber Orchestra gemütlich mitschwingen, bis Fliedl im Solo ein Feuerwerk aus Farben zündet.