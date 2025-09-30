Neue Covid-Welle baut sich in der Steiermark auf

Seit der vergangenen Woche beobachtet Eva Winter in der Abwasseranalyse wieder, wie die Zahlen steigen: „Bei Corona ist es eindeutig: Da ist eine Welle unterwegs.“ Viele Menschen, die sich aktuell krank fühlen, dürften eine Infektion mit dem Virus haben. In den Krankenhäusern schlägt sich das jedoch nicht nieder wie vor einigen Jahren: Dort werden kaum Patienten deswegen hospitalisiert. „Die Infektion verläuft in vielen Fällen harmloser, weil die meisten bereits Kontakt mit dem Virus hatten – sei es durch eine Erkrankung oder durch die Covid-Impfung.“