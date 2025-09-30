Vorteilswelt
Ärzte warnen

Neue Covid-Welle baut sich in der Steiermark auf

Steiermark
30.09.2025 06:30
Impfungen werden aktuell wieder empfohlen(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Eine Herbstwelle bahnt sich an, sagen Mediziner und Monitoring. Was man nun beachten sollte und wie gefährlich die Infekt-Saison wird.

Seit der vergangenen Woche beobachtet Eva Winter in der Abwasseranalyse wieder, wie die Zahlen steigen: „Bei Corona ist es eindeutig: Da ist eine Welle unterwegs.“ Viele Menschen, die sich aktuell krank fühlen, dürften eine Infektion mit dem Virus haben. In den Krankenhäusern schlägt sich das jedoch nicht nieder wie vor einigen Jahren: Dort werden kaum Patienten deswegen hospitalisiert. „Die Infektion verläuft in vielen Fällen harmloser, weil die meisten bereits Kontakt mit dem Virus hatten – sei es durch eine Erkrankung oder durch die Covid-Impfung.“

„Deutlicher Anstieg“
Auch Michael Adomeit, Hausarzt in Birkfeld, verzeichnet einen „deutlichen Anstieg der Corona-Fälle“. Grippe-Fälle gibt es vereinzelt, auch saisonale grippale Infekte treten auf. „Es ist kälter, die Leute sind viel in Innenräumen, die Schule hat wieder begonnen – das ist zwar heuer etwas früher als sonst, aber nichts Ungewöhnliches.“ Wer Fieber oder Husten hat, solle seinen Hausarzt aufsuchen, sagt Adomeit.

Er und Eva Winter empfehlen aktuell eine Covid- und ab Ende Oktober auch eine Influenza-Impfung – vor allem für Ältere, Risikogruppen und Kinder. 

Porträt von Hannah Michaeler
Hannah Michaeler
