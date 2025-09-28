93-Jährige starb nach Frontalunfall in Walchsee

Traurige Nachrichten am Sonntag aus der Klinik Innsbruck: Jene 93-jährige deutsche Autolenkerin, die am Vortag bei einem Frontalunfall in Walchsee schwer verletzt worden war, verstarb.
Wie berichtet war die Pensionistin gegen mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße im Gemeindegebiet von Walchsee in Richtung Niederndorf unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Pkw eines 44-jährigen Niederländers.
Weiteres Fahrzeug involviert
Dessen Pkw überschlug sich und prallte mit dem Fahrzeugdach seitlich gegen das Auto eines 77-jährigen Einheimischen, der hinter dem Pkw der Deutschen fuhr.
Alle drei Fahrzeuge sind Totalschaden
Der Niederländer und seine 44-jährige niederländische Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der Österreicher blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.
Am Sonntag meldete die Polizei nun, dass die 93-Jährige in der Klinik Innsbruck ihren schweren Verletzungen erlegen sei.
