Helikopter-Einsatz: Radfahrer am Kopf verletzt

Eine Ausfahrt am sonnigen Sonntagvormittag endete für einen 57-jährigen Radfahrer im Krankenhaus. Gegen 10.25 Uhr fuhr ein 66-jähriger Steirer mit seinem Pkw in Großwilfersdorf in den Kreuzungsbereich von L403 und R8 ein – daraufhin kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach.