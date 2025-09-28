Helikopter-Einsatz: Radfahrer am Kopf verletzt

Im Kreuzungsbereich in Großwilfersdorf touchierte ein Pkw-Lenker am Sonntag einen Radfahrer. Er kam zu Sturz und verletzte sich trotz Helm an Kopf und Unterschenkel schwer. Man flog ihn ins LKH Graz.
Eine Ausfahrt am sonnigen Sonntagvormittag endete für einen 57-jährigen Radfahrer im Krankenhaus. Gegen 10.25 Uhr fuhr ein 66-jähriger Steirer mit seinem Pkw in Großwilfersdorf in den Kreuzungsbereich von L403 und R8 ein – daraufhin kam es zu einer seitlichen Berührung mit einem Pkw-Lenker aus dem Bezirk Villach.
Helikopter im Einsatz
Trotz Helm und Radbekleidung erlitt der Radler Verletzungen im Kopfbereich sowie eine Fraktur am Unterschenkel. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz geflogen. Der Pkw-Lenker sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt.
