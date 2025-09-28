Tirol: Ein Gipfelsieg im Zeichen des guten Zwecks

Spenden werden im Dezember überreicht

Daran knüpften nicht nur die Staatssekretäre Alexander Pröll und Elisabeth Zehetner sowie WKO-Vizepräsidentin Martha Schultz an, sondern auch Fritz Kaltenegger, CEO von café+co: „Am Gipfel steht nie nur ein Einzelner. Unerlässlich für die Erreichung des Gipfels ist, dass Menschen füreinander Verantwortung übernehmen und als Team an einem Ziel arbeiten.“ Verantwortung ist auch der Grundgedanke der Wirtschaftswanderung. Denn die im Jahre 2010 gestartete Initiative dient dem guten Zweck. Seit damals wurden bis zum heutigen Tag in Summe mehr als 535.000 Euro gesammelt.