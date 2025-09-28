Kalb „Lucky“ brauchte nach Sturz in Graben Hilfe

Ungewöhnlich tierischer Einsatz für die Feuerwehr Aschau am Samstagnachmittag. Ein Kalb büxte von einer Weide aus und stürzte über einen Graben. Die Florianis retteten das ein Tag alte Tier und brachten es wieder zurück in seinen Stall.
Tierisch ging es am Samstagnachmittag in Aschau bei Kirchberg zu! Dort rückten 20 Florianijünger an, um ein Kalb aus seiner misslichen Lage zu retten. Das ein Tag alte Kalb „Lucky“ war von der heimischen Weide bei einem Bergbauernhof ausgebüxt.
Es stolzierte dort wohl noch ein wenig herum, ehe es einen angrenzenden steilen Graben hinabfiel. Dort kam das Tier nicht mehr weiter und musste gerettet werden. Der Bauer setzte den Notruf ab und alarmierte die Feuerwehr.
Mit vereinten Kräften gelang es dieser, das Kalb zu bergen. In rund einer halben Stunde konnte „Lucky“ wieder in seinen Stall gebracht werden, wo es sich von den Strapazen erholen konnte. Und passend zu seinem Namen blieb „Lucky“ erfreulicherweise auch noch unverletzt.
