Über 2 Promille: 26-Jährige stürzt mit E-Scooter

Mehrere Biere und Spritzer intus

Die Frau blutete im Gesicht, lehnte aber medizinische Hilfe ab. Daraufhin führten die Verkehrspolizisten einen Alkotest durch. Dieser ergab mehr als zwei Promille und überstieg damit auch die für E-Scooter-Lenker geltende 0,8-Promille-Grenze deutlich. Die 26-Jährige zeigte sich geständig, bereits am Vormittag mehrere große Biere und einige Spritzer getrunken zu haben. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Nun erwarten sie mehrere Anzeigen.