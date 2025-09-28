Jubelstimmung bei Fans und Hotels in der Wachau

Gabalier, DJ Ötzi, Egli,Aexander Eder, Simone und viele mehr: Der Starreigen im Weltkulturerbe sorgte für gute Stimmung, perfekte Fernsehbilder und volle Hotels!
Die „Starnacht aus der Wachau“ verzauberte vor einer Woche das Publikum. Mehr als 8000 Gäste waren vor Ort, 472.000 sahen das Musik-Spektakel im ORF. Ein Event, das natürlich auch positive Effekte für den Tourismus hat.
Volle Hotels, einmalige Stimmung
Erfreut über die großartigen Zahlen zeigt sich Bernhard Schröder, der Geschäftsführer des Donau NÖ Tourismus: „Die Starnacht war auch heuer wieder ein riesiger Erfolg für die Region. Die Bilder, die via TV weit über unsere Grenzen hinausgetragen werden, sind eine unbezahlbare Werbung für unser Land. Das professionelle Zusammenspiel von Tourismus, Wirtschaft und Kultur macht die Veranstaltung zu einem besonderen Aushängeschild für die Wachau und natürlich auch für Niederösterreich.“
Nun zog man Bilanz: Die Hotels in der Wachau zeigten sich mehr als zufrieden über das erfreuliche Gästeaufkommen. Angelika Ponecz, General Managerin bei Steigenberger Hotel & Spa in Krems betont: „Die Starnacht war ein besonderes Highlight der Saison und hat uns kurzfristig das Hotel voll ausgebucht! Wir freuen uns, unseren Gästen so unvergessliche Momente schenken zu dürfen und danken allen Unterstützern, die das möglich machen.“
Übrigens: Tickets für die Starnacht am 18. und 19. September 2026 sind bereits erhältlich.
Infos in Internet: starnacht.tv
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.