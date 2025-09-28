Jubelstimmung bei Fans und Hotels in der Wachau

Volle Hotels, einmalige Stimmung

Erfreut über die großartigen Zahlen zeigt sich Bernhard Schröder, der Geschäftsführer des Donau NÖ Tourismus: „Die Starnacht war auch heuer wieder ein riesiger Erfolg für die Region. Die Bilder, die via TV weit über unsere Grenzen hinausgetragen werden, sind eine unbezahlbare Werbung für unser Land. Das professionelle Zusammenspiel von Tourismus, Wirtschaft und Kultur macht die Veranstaltung zu einem besonderen Aushängeschild für die Wachau und natürlich auch für Niederösterreich.“