Pkw-Lenker kracht auf Mittelinsel, Mast und Kasten

Ohne zu bremsen krachte ein Pkw-Lenker (76) in Innsbruck gegen eine Mittelinsel, einen Laternenmast und einen Elektrokasten. Der Mann wurde mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert und in die Klinik Innsbruck gebracht.
Warum der 76-Jährige am Freitag um 12.30 auf der Innsbrucker Erzherzog-Eugen-Straße links von der Fahrbahn abgekommen ist, ist noch vollkommen unklar. Die Folgen sind jedoch zahlreich: Er touchierte eine Mittelinsel, prallte gegen einen Laternenmast sowie einen Elektrokasten.
In Fahrzeug eingeklemmt
Der Mann wurde bei dem Unfall mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert und im Fahrzeug eingeklemmt. Die Berufsfeuerwehr konnte ihn schließlich mittels Bergeschwere befreien. Der Verletzte wurde in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
Kommentare
