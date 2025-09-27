Drama um fünffache Mutter: Ort in Schockstarre

Eine beliebte Kindergartenleiterin ist bei einem tragischen Unfall in Niederösterreich ums Leben gekommen. Nun wurde ein Spendenkonto für ihre Familie eingerichtet.
„Sie wirkte mit ihrer offenen Art und Weise verbindend, leistete als Mutter Unglaubliches. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und trauern um einen wunderbaren Menschen!“ Florian Hinteregger, Bürgermeister von Sitzendorf an der Schmida im Bezirk Hollabrunn, geht es so wie allen Einwohnern des 2200-Seelen-Ortes. Er konnte es nicht fassen, als ihn die Nachricht des Todes der Kindergartenleiterin Marlene Eisenhauer erreicht hat.
Panne endete tragisch
Die 42-Jährige aus Altenburg im Bezirk Horn kam unter tragischsten Umständen ums Leben. Sie hatte wegen einer Panne ihr Auto auf der rechten Fahrbahn der in diesem Abschnitt zweispurig Richtung Wien führenden B4 bei Maissau abstellen müssen und war während der Wartezeit auf den Pannendienst ausgestiegen. Ein Lkw-Fahrer bemerkte ihren Pkw zu spät. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die am Straßenrand stehende Frau ins Bankett geschleudert und tödlich verletzt.
AT77 3212 3000 3030 5635
„Gemeinsam für ein Stück Stabilität“
Dieses Drama riss die Mutter von fünf Kindern aus dem Leben. Zusammen mit ihrem Papa müssen diese nicht nur mit dem unvorstellbaren Verlust zurechtkommen, sondern stehen auch finanziell vor großen Herausforderungen. Um zumindest dieses Leid zu lindern, hat der Elternverein des Kindergartens ein Spendenkonto eingerichtet. „Gemeinsam können wir helfen, in dieser unfassbar schweren Zeit zumindest ein Stück Stabilität zu schenken“, betont man.
