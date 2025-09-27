Drama um fünffache Mutter: Ort in Schockstarre

„Gemeinsam für ein Stück Stabilität“

Dieses Drama riss die Mutter von fünf Kindern aus dem Leben. Zusammen mit ihrem Papa müssen diese nicht nur mit dem unvorstellbaren Verlust zurechtkommen, sondern stehen auch finanziell vor großen Herausforderungen. Um zumindest dieses Leid zu lindern, hat der Elternverein des Kindergartens ein Spendenkonto eingerichtet. „Gemeinsam können wir helfen, in dieser unfassbar schweren Zeit zumindest ein Stück Stabilität zu schenken“, betont man.