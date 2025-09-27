Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufruf zum Spenden

Drama um fünffache Mutter: Ort in Schockstarre

Niederösterreich
27.09.2025 11:00
In Sitzendorf weht die schwarze Fahne. Trauer-Experten sind sowohl für die Familie als auch im ...
In Sitzendorf weht die schwarze Fahne. Trauer-Experten sind sowohl für die Familie als auch im Kindergarten im Einsatz.(Bild: Marktgemeinde Sitzendorf an der Schmida)

Eine beliebte Kindergartenleiterin ist bei einem tragischen Unfall in Niederösterreich ums Leben gekommen. Nun wurde ein Spendenkonto für ihre Familie eingerichtet.

0 Kommentare

„Sie wirkte mit ihrer offenen Art und Weise verbindend, leistete als Mutter Unglaubliches. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und trauern um einen wunderbaren Menschen!“ Florian Hinteregger, Bürgermeister von Sitzendorf an der Schmida im Bezirk Hollabrunn, geht es so wie allen Einwohnern des 2200-Seelen-Ortes. Er konnte es nicht fassen, als ihn die Nachricht des Todes der Kindergartenleiterin Marlene Eisenhauer erreicht hat.

Panne endete tragisch
Die 42-Jährige aus Altenburg im Bezirk Horn kam unter tragischsten Umständen ums Leben. Sie hatte wegen einer Panne ihr Auto auf der rechten Fahrbahn der in diesem Abschnitt zweispurig Richtung Wien führenden B4 bei Maissau abstellen müssen und war während der Wartezeit auf den Pannendienst ausgestiegen. Ein Lkw-Fahrer bemerkte ihren Pkw zu spät. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die am Straßenrand stehende Frau ins Bankett geschleudert und tödlich verletzt.

Spendenkonto:

AT77 3212 3000 3030 5635

„Gemeinsam für ein Stück Stabilität“
Dieses Drama riss die Mutter von fünf Kindern aus dem Leben. Zusammen mit ihrem Papa müssen diese nicht nur mit dem unvorstellbaren Verlust zurechtkommen, sondern stehen auch finanziell vor großen Herausforderungen. Um zumindest dieses Leid zu lindern, hat der Elternverein des Kindergartens ein Spendenkonto eingerichtet. „Gemeinsam können wir helfen, in dieser unfassbar schweren Zeit zumindest ein Stück Stabilität zu schenken“, betont man.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
118.951 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
105.092 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Ausland
Mord im Paradies: Frau (57) stammte aus Österreich
103.227 mal gelesen
In Costa Rica wurden die Leichen eines deutschen Ehepaars entdeckt. Die Frau (Bild) stammte ...
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3197 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1374 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1290 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf