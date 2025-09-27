Durch neue Zentrale für Katastrophen gerüstet

Es war ein besonderer Feiertag für die Feuerwehr Kritzendorf in Klosterneuburg: Nach nur 16 Monaten Bauzeit ist ihre hochmoderne Zentrale offiziell eröffnet worden. Die neue Heimat ersetzt nicht nur den sanierungsbedürftigen Altbau, sondern wird vor allem allen aktuellen Anforderungen gerecht. So soll das Gebäude eine Leuchtturm-Funktion im Rahmen der Black-Out-Vorsorge einnehmen, eine PV-Anlage mit 35 kWp und ein Notstromaggregat sichern die Versorgung bei einem Stromausfall. Zudem beherbergt es den einzigen Feuerwehrturm im gesamten Abschnitt, der auch für Übungen zur Höhen- und Tiefenrettung genutzt werden kann.