Durch neue Zentrale für Katastrophen gerüstet

Der vier Millionen Euro teure Neubau der Feuerwehr Kritzendorf wurde eröffnet, die Florianis aus Laxenburg stehen hingegen vor wichtigem Baustart für die Erweiterung ihres Gebäudes.
Es war ein besonderer Feiertag für die Feuerwehr Kritzendorf in Klosterneuburg: Nach nur 16 Monaten Bauzeit ist ihre hochmoderne Zentrale offiziell eröffnet worden. Die neue Heimat ersetzt nicht nur den sanierungsbedürftigen Altbau, sondern wird vor allem allen aktuellen Anforderungen gerecht. So soll das Gebäude eine Leuchtturm-Funktion im Rahmen der Black-Out-Vorsorge einnehmen, eine PV-Anlage mit 35 kWp und ein Notstromaggregat sichern die Versorgung bei einem Stromausfall. Zudem beherbergt es den einzigen Feuerwehrturm im gesamten Abschnitt, der auch für Übungen zur Höhen- und Tiefenrettung genutzt werden kann.
Auf den rund 840 Quadratmetern Geschoßfläche findet auch der moderne Fuhrpark Platz, im Inneren gibt es Garderoben, Sanitäranlagen, Reinigungsschleuse, Küche, Büros sowie einen Bereitschafts-, Jugend- und Schulungsraum. Insgesamt vier Millionen Euro wurden investiert, Land und Bund beteiligen sich daran.
Finanziell unterstützt wird auch das Projekt in Laxenburg im Bezirk Mödling. Dort soll das in die Jahre gekommene und in den 1970er-Jahren errichtete Feuerwehrhaus saniert, umgebaut und ein weiteres Mal erweitert werden. Geplant sind ein Umkleideraum für Feuerwehrfrauen und die Jugend, eine Schmutzschleuse und ein neuer Nachrichtenraum. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat Feuerwehr und Gemeinde die Hilfe des Landes zugesichert. Der Baustart ist im kommenden Jahr vorgesehen.
Kommentare
