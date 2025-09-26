Seriendieb von Polizei auf frischer Tat ertappt

Bei den bislang bekannten Fakten handelt es sich nur um die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs, denn wohl nur wenige der Opfer dürften tatsächlich auch ihre PIN-Codes in ihrer Geldbörse verwahrten haben. Somit dürfte die Dunkelziffer der vom 56-Jährigen begangenen Taschendiebstähle sehr hoch sein. Diesbezüglich werden noch umfangreiche Ermittlungen geführt.

Der Verdächtige äußerte sich bei seiner Vernehmung nicht geständig und gab – trotz der vorhandenen Fotos – an, nicht die abgebildete Person zu sein. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 56-Jährige in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.