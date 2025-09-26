Vorteilswelt
Seit Jahren umtriebig

Seriendieb von Polizei auf frischer Tat ertappt

Steiermark
26.09.2025 13:38
Vor allem in Lebensmittelläden schlug der Dieb zu

In Köflach wurde am Donnerstag ein Rumäne auf frischer Tat ertappt, als er in einem Lebensmittelmarkt eine Geldbörse stahl. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, dürfte der 56-Jährige ein Seriendieb sein, der schon seit Jahren aktiv ist.

0 Kommentare

Der 56-jährige Rumäne, der in Graz wohnt, wurde Donnerstagmittag in einem Lebensmittelmarkt in Köflach auf frischer Tat ertappt, als er eine Geldbörse stahl. Doch damit hatten die Ermittlungen der Polizei erst begonnen, denn der Mann dürfte in den vergangenen Jahren mehrfach derartige Diebstähle begangen haben. Dabei dürfte er immer gleich vorgegangen sein: In den Supermärkten dürfte er sehr entschlossen nach potenziellen Opfern gesucht und diese sehr genau beobachtet haben, um in einem unbeobachteten Moment die in den Einkaufswägen abgelegten Geldbörsen an sich zu nehmen. 

Woher man das weiß? Mit den in den Geldtaschen vorgefundenen Bankomatkarten dürfte der Verdächtige immer wieder bei Bankomaten Bargeld behoben haben – vorausgesetzt in der Geldbörse fand sich auch der PIN-Code. Bei den Behebungen an den Bankomaten wurden regelmäßig Bilder vom Verdächtigen angefertigt, die Identität war jedoch lange Zeit unklar – bis man ihn in Bärnbach auf frischer Tat erwischte.

Tipps der Polizei

  • Tragen Sie niemals viel Bargeld bei sich.
  • Verteilen Sie ihre Wertsachen auf mehrere Taschen.
  • Bewahren Sie Geldbörsen in der vorderen Hosentasche oder einer Innentasche.
  • Bewahren Sie PIN-Codes von Bankomatkarten niemals in der Nähe der Karte oder gar in der Geldbörse auf.
  • Lassen Sie Geldbörden niemals unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen.

Bei den bislang bekannten Fakten handelt es sich nur um die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs, denn wohl nur wenige der Opfer dürften tatsächlich auch ihre PIN-Codes in ihrer Geldbörse verwahrten haben. Somit dürfte die Dunkelziffer der vom 56-Jährigen begangenen Taschendiebstähle sehr hoch sein. Diesbezüglich werden noch umfangreiche Ermittlungen geführt.

Der Verdächtige äußerte sich bei seiner Vernehmung nicht geständig und gab – trotz der vorhandenen Fotos – an, nicht die abgebildete Person zu sein. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 56-Jährige in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.

