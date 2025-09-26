Blobe Ziege „Merlo“ zog in den Alpenzoo ein

„Zeichen für Erhalt regionaler Tierarten“

Bei der Blobe Ziege handelt es sich um eine alte, seltene Nutztierrasse aus der Alpenregion. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Robustheit und Anpassungsfähigkeit an extreme klimatische Bedingungen aus. „Mit der Rückkehr dieser Tiere setzt der Alpenzoo ein weiteres Zeichen für den Erhalt regionaler Tierarten und deren kultureller Bedeutung.“