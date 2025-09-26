Blobe Ziege „Merlo“ zog in den Alpenzoo ein

Der Innsbrucker Alpenzoo freut sich seit einer Woche über einen ganz besonderen Neuzugang. Der junge Blobe Ziegenbock „Merlo“ zog ein und sorgte schon für Begeisterung unter den Besuchern.
Auch Kameraden hat „Merlo“ in seinem neuen Zuhause schon. Denn auf dem Bauernhof im Alpenzoo leben bereits zwei Artgenossinnen. Diese nahmen den neuen Mitbewohner freundlich auf und beschnupperten ihn.
„Merlo ist durch eine Zusammenarbeit mit der Familie Bonapace vom Michls Hof zu uns gekommen. Diese Kooperation trägt dazu bei, diese gefährdete Rasse langfristig zu erhalten“, heißt es in einer Aussendung.
„Zeichen für Erhalt regionaler Tierarten“
Bei der Blobe Ziege handelt es sich um eine alte, seltene Nutztierrasse aus der Alpenregion. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Robustheit und Anpassungsfähigkeit an extreme klimatische Bedingungen aus. „Mit der Rückkehr dieser Tiere setzt der Alpenzoo ein weiteres Zeichen für den Erhalt regionaler Tierarten und deren kultureller Bedeutung.“
