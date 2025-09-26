Vorteilswelt
Durch die Linse: Die Natur virtuos eingefangen

Niederösterreich
26.09.2025 11:00
Bilder, in denen man sich verlieren kann: Tierfotos voller Emotion und Wildheit, dazu brillante ...
Bilder, in denen man sich verlieren kann: Tierfotos voller Emotion und Wildheit, dazu brillante Landschafts- aufnahmen sind derzeit in Amstetten zu bestaunen
Foto-Erlebnisse: Heute, Freitag, im Arbeiterkammersaal Amstetten.
Foto-Erlebnisse: Heute, Freitag, im Arbeiterkammersaal Amstetten.

Wahre Künstler hinter der Kamera: Die besten Fotos der Welt sind heute beim „MOTIVA“ in Amstetten zu bewundern. Rasch Karten sichern!

„Die besten Fotos der Welt“ können Besucher live im Arbeiterkammersaal in Amstetten bestaunen. Heuer bringt das „MOTIVA Fotokunstfestival“ in Kooperation mit der NF Fotogruppe Amstetten heute, Freitag, um 19 Uhr die besten Natur-, Tier und Landschaftsfotos aus aller Welt in einer augenbetörenden Überblendshow ins Mostviertel – von unglaublichen Tierfotos bis zu brillanten Landschaftsaufnahmen in unwiederbringlichen Stimmungen.

Das Wichtigste: Die Bilder sind ausschließlich mittels natürlicher Intelligenz und virtuoser Beherrschung der Kameratechnik erstellt. „Dafür legen wir die Hand ins Feuer“, sagt Ausstellungsleiter Chris Hinterobermaier. Um diese unglaublich beeindruckenden Bildwelten zu erstellen, brauche es Fachwissen, Zeit und Leidenschaft.

Tickets unter  0664/330 4633

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
