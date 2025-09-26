Durch die Linse: Die Natur virtuos eingefangen

„Die besten Fotos der Welt“ können Besucher live im Arbeiterkammersaal in Amstetten bestaunen. Heuer bringt das „MOTIVA Fotokunstfestival“ in Kooperation mit der NF Fotogruppe Amstetten heute, Freitag, um 19 Uhr die besten Natur-, Tier und Landschaftsfotos aus aller Welt in einer augenbetörenden Überblendshow ins Mostviertel – von unglaublichen Tierfotos bis zu brillanten Landschaftsaufnahmen in unwiederbringlichen Stimmungen.