Böse Blicke im Landtag:“Unser Notarzt bleibt!“

Kasser bekommt 52 von 56 Stimmen

Der Sitzprotest am Donnerstag bleibt still und ernst. Hin und wieder blicken Abgeordnete nach oben zur Besuchertribüne. Der an diesem Tag frisch gewählte Landesrat Anton Kasser (ÖVP) übernimmt nun neben den Finanzen auch die Verantwortung für die Kliniken, die zum Beispiel alte Spitäler wie das in Gmünd ablösen sollen. Beim Protest ist Kasser, der mit 52 von 56 Stimmen gewählt wurde, schon beim nächsten Termin. Aus seinem Büro reagiert man aber mit Beruhigung: „Niemand in Gmünd muss sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen. Wir haben mit Betroffenen bereits Gespräche geführt und werden das auch fortführen“. Die Protest-Gruppe werde jedenfalls „nicht ruhen“, wie jemand außerhalb des Saals betont. Die nächste Aktion sei schon in Planung.