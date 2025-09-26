Böse Blicke im Landtag:“Unser Notarzt bleibt!“

Großer Protest im Landhaus: Der Gesundheitspakt 2040+ wirbelt weiterhin Ärger auf. Die Gruppe „LK Gmünd bleibt“ hat sich mittlerweile vergrößert und setzt im Landtagssaal mit einem stillen Protest erneut ein Zeichen.
Es ist die erste Landtagssitzung in St. Pölten nach der langen Sommerpause und die Publikumssitze sind alle besetzt. Der Protest-Gruppe „LK Gmünd bleibt“ haben sich nun auch viele Ybbstaler und Purkersdorfer angeschlossen. Sie haben Angst um ihre zukünftige Notarztversorgung, denn der NÖ-Gesundheitsplan der schwarz-blauen Landesregierung sieht auch vor, 11 Notarztstützpunkte zu schließen.
„Bei Unfällen zählt jede Sekunde!“
Eine Notärztin aus Purkersdorf ärgert sich: „Ich war lange Zeit in Wien tätig. Dort war die Vorgabe, spätestens nach 5 Minuten nach Alarmierung am Einsatzort zu sein“. Bei einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall oder Unfällen habe manchmal jede Sekunde gezählt, erzählt die Notärztin. „Und immer hat man beim Eintreffen gehört, Gott sei Dank sind Sie schon da.“
Was passiert mit Gmünd?
Auch einige Mitglieder des Roten Kreuzes sind beim Protest im Landsaal. „Es kann nicht immer und überall der Hubschrauber statt des Notarztes hinfliegen. Was machen wir, wenn es stürmt?“, erzählt ein Waldviertler, der schon 40 Jahre bei der Rettung ist im Landtagssaal. Die Waldviertler bleiben standhaft. Schon einmal sind sie im Landtag für die Gesundheitsversorgung eingetreten. Ungewiss ist für die Gruppe auch, was mit den hunderten von Arbeitskräften passiert, die im Spital Gmünd arbeiten. Von den insgesamt 420 Mitarbeitern sollen nur 70 für die neue Gesundheitsklinik übrig bleiben.
Elf Notärzte sind weg. Sollen wir jetzt ein Taxi rufen – am Land?!
Betroffene Notärztin aus Purkersdorf
Kasser bekommt 52 von 56 Stimmen
Der Sitzprotest am Donnerstag bleibt still und ernst. Hin und wieder blicken Abgeordnete nach oben zur Besuchertribüne. Der an diesem Tag frisch gewählte Landesrat Anton Kasser (ÖVP) übernimmt nun neben den Finanzen auch die Verantwortung für die Kliniken, die zum Beispiel alte Spitäler wie das in Gmünd ablösen sollen. Beim Protest ist Kasser, der mit 52 von 56 Stimmen gewählt wurde, schon beim nächsten Termin. Aus seinem Büro reagiert man aber mit Beruhigung: „Niemand in Gmünd muss sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz machen. Wir haben mit Betroffenen bereits Gespräche geführt und werden das auch fortführen“. Die Protest-Gruppe werde jedenfalls „nicht ruhen“, wie jemand außerhalb des Saals betont. Die nächste Aktion sei schon in Planung.
