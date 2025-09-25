Autolenker erfasst beim Ausparken Fußgängerin (79)

Der Unfall ereignete sich um 18.40 Uhr in der Reichenauer Straße in der Landeshauptstadt, wo ein 24-jähriger Einheimischer gerade rückwärts aus einer Hauseinfahrt fuhr. Dabei erfasste er mit seinem Auto die 79-Jährige, die laut Polizei unmittelbar hinter dem Fahrzeug stand.