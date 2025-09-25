Autolenker erfasst beim Ausparken Fußgängerin (79)

Zadrazil operiert: „Herber Verlust“ für Bayern
Kreuzbandriss
In Innsbruck wurde eine 79-Jährige am Mittwochabend von einem Auto erfasst und schwer am Obersschenkel verletzt. Der ausparkende Lenker (24) dürfte die Frau übersehen haben.
Der Unfall ereignete sich um 18.40 Uhr in der Reichenauer Straße in der Landeshauptstadt, wo ein 24-jähriger Einheimischer gerade rückwärts aus einer Hauseinfahrt fuhr. Dabei erfasste er mit seinem Auto die 79-Jährige, die laut Polizei unmittelbar hinter dem Fahrzeug stand.
Die Seniorin stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen am Oberschenkel. Die Rettung brachte sie in die Innsbrucker Klinik.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.