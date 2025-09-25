Riegersburg: „Stärkste Festung“ im Wandel der Zeit

Errichtet wurde die damals noch relativ kleine Wehranlage – wohl ein Turm mit einem umgebenden Graben – mit dem wohlwollenden Sanctus der steirischen Markgrafen, der Traungauer. „Sie forcierten die Errichtung von Herrschaftszentren, von denen aus Rodung und Besiedlung kontrolliert und geleitet wurden. Eine dieser Herrschaftszentren war Riegersburg“, berichtet Walter M. Iber. Der Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Graz verfasste auf Einladung der Familie Liechtenstein ein neues Buch über das imposante Wahrzeichen im oststeirischen Hügelland.