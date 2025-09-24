Beim Ausbau von P&R-Plätzen ist Geduld gefragt

Insgesamt gibt es in der Steiermark aktuell 11.600 Park-&-Ride-Plätze (8050 davon im Großraum Graz) mit einer Auslastung von etwas mehr als 60 Prozent – von den 7000 ausgewiesenen Bike-&-Ride-Plätzen (4900 in Graz und Umgebung) sind aktuell knapp 55 Prozent belegt. „Aktuell haben wir die freien Plätze aber nicht dort, wo wir sie eigentlich bräuchten“, stellt Stefan Walter, Leiter der Verkehrsabteilung des Landes, die diese Studie gemeinsam mit der Grazer Verkehrsplanung unter Wolfgang Feigl erarbeitet hat, klar.