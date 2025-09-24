Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Studie

Beim Ausbau von P&R-Plätzen ist Geduld gefragt

Steiermark
24.09.2025 14:18
Die Anlage im Murpark soll ausgebaut werden.
Die Anlage im Murpark soll ausgebaut werden.(Bild: Jauschowetz Christian)

Land Steiermark und Stadt Graz wollen das Park-&-Ride-Angebot um stolze 3700 Stellplätze ausbauen. Auch mehr Rad-Anlagen geplant. Bis es so weit ist, wird’s aber noch dauern.

0 Kommentare

Die Parkplatzmisere in der Landeshauptstadt ist nicht von der Hand zu weisen. Tausende Pendler können davon ein Lied singen. Und in den letzten Jahren hat sich die Situation – und das von den Verantwortlichen im Rathaus durchaus so gewollt – sogar noch verschärft. Viele sehen im Ausbau der Park-&-Ride-Anlagen eine Lösung. Nun haben Land und Stadt gemeinsam eine Potenzial-Analyse erarbeitet.

400.000 Fahrten täglich
„Wir haben aktuell 400.000 Wege über die Stadtgrenze hinaus und herein, pro Tag – 80 Prozent davon fallen auf den motorisierten Individualverkehr“, nennt die Grazer Vizebürgermeisterin und Verkehrsreferentin Judith Schwentner (Grüne) bei der Präsentation Mittwochvormittag die große Herausforderung.

Insgesamt gibt es in der Steiermark aktuell 11.600 Park-&-Ride-Plätze (8050 davon im Großraum Graz) mit einer Auslastung von etwas mehr als 60 Prozent – von den 7000 ausgewiesenen Bike-&-Ride-Plätzen (4900 in Graz und Umgebung) sind aktuell knapp 55 Prozent belegt. „Aktuell haben wir die freien Plätze aber nicht dort, wo wir sie eigentlich bräuchten“, stellt Stefan Walter, Leiter der Verkehrsabteilung des Landes, die diese Studie gemeinsam mit der Grazer Verkehrsplanung unter Wolfgang Feigl erarbeitet hat, klar.

Präsentierten am Mittwoch die Studie: Wolfgang Feigl, Judith Schwentner, Claudia Holzer und ...
Präsentierten am Mittwoch die Studie: Wolfgang Feigl, Judith Schwentner, Claudia Holzer und Stefan Walter (v.L.).(Bild: Foto Fischer)

Feingliedrige Perlenkette soll große Häuser ersetzen
Die Expertenanalyse ergab nun einen Bedarf von rund 3700 zusätzlichen P-&-R-Plätzen (3300 davon in und um Graz) und 4700 neuen B-&-R-Plätzen (4000 im Großraum). Statt großer und oft verwaister Parkhäuser (siehe Fölling) will man dieses Angebot künftig in Form von kleinen Parkplätzen, wie eine „Perlenkette“, schaffen. So sollen etwa demnächst am Steinberg an der Abzweigung Mantscha 30 neue Parkplätze entstehen – insgesamt sollen’s an der Hitzendorfer Straße (L 301) 150 werden.

In Graz sollen neue Anlagen in Andritz oder beim bis 2040 avisierten Nahverkehrsknotenpunkt Gösting entstehen. Als größtes Projekt soll die Kapazität im Murpark auf 960 Stellflächen verdoppelt werden – der Planungsbeschluss soll nächstes Jahr folgen. Geduld ist jedenfalls bei allen Projekten gefragt.

5000 neue Stellplätze

Bereits im Umsetzung befinden sich je 2500 neue Park-&-Ride- und Bike&-Ride -Stellplätze, die von den ÖBB in Abstimmung mit dem Land Steiermark errichtet werden.

Besonders gut für neue Park-&-Ride-Anlagen geeignet seien neben dem Großraum Graz die Expressbus-Korridore nach Hartberg und Sinabelkirchen sowie die S-Bahn-Korridore nach Bruck, Feldbach oder Spielfeld. „Für die Koralmbahn werden wir demnächst eine Taktverdichtung der S-Bahnen und Regio-Bussen präsentieren“, verspricht Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ).

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Ex-Wirecard-Chef Markus Braun hat ein Interview über seine Pläne nach der Haft gegeben ...
Interview in U-Haft
Ex-Wirecard-Chef Braun „freut“ sich auf Zukunft
Am Flughafen Berlin gibt es nach dem Cyberangriff am Freitagabend weiterhin Verspätungen, ...
Cyberangriff vor Tagen
Check-in am Flughafen Berlin weiter eingeschränkt
Gehen wir zu früh in Pension – oder zu spät?
„Fahren Höllentempo“
Warum das Pensionsalter viel zu schnell steigt
Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
222.816 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Medien
Christa Kummer präsentiert wieder das Wetter
187.024 mal gelesen
Meteorologin und Journalistin Christa Kummer
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
172.879 mal gelesen
Außenpolitik
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
2020 mal kommentiert
Die NATO warnt Russland vor weiteren Luftraumverletzungen. 
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
1814 mal kommentiert
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1619 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf