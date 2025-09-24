Klein-Lina hält „Gebi“ nun mächtig auf Trab

Er war der Last-Minute-Neuzugang von Roli Kirchler für Austria Salzburg – und schlug voll ein: Christian Gebauer, der 145 Spiele in der österreichischen und 23 in der deutschen Bundesliga absolvierte, fühlt sich in Violett pudelwohl. Und wird ab der nächsten Zweitliga-Partie als Papa einlaufen.
„Alles tiptop. Aber ein bisschen fertig bin ich schon.“ Christian Gebauer bezog dies nicht vorrangig auf das schwere Spiel am vergangenen Samstag gegen Tabellenführer St. Pölten (1:2) – sondern was ein Tag später in der Salzburger Klinik passierte: Seine Frau Sabrina brachte die kleine Lina auf die Welt! „Ein extrem spezieller Moment“, schwelgt der 31-Jährige im siebten Familien-Himmel, „alles ist gut gegangen.“
Damit scheint Gebauers Glück nicht zu übertreffen zu sein: Denn in den ersten beiden Partien für seinen neuen Klub konnte sich der Tiroler Flügelstürmer gleich zweimal in die Torschützenliste eintragen lassen. „Wirklich optimal, weil ich auch zu einigen Chancen gekommen bin.“ Aber getrübt wurde sein persönlicher Auftakt in Violett vom einem kleinen, aber nicht unwesentlichen Umstand: Für Punkte reichte es gegen Liefering (2:3 nach 2:0-Führung) und St. Pölten nicht. „Schon bitter. Aber die Mannschaft hier ist unglaublich intakt. Wir werden unsere Punkte machen.“ Optimismus, zumal die nächsten Gegner mit Bregenz und Wels auf Augenhöhe für den Aufsteiger aus Salzburg sein sollten.
„So ist Fußball“
Sein Schritt in die zweite Liga war nicht unbedingt gewollt. „Weil ich mich in Altach auch wohl fühlte.“ Aber die sportliche Führung – obwohl er in den letzten zwei von drei entscheidenden Partien um den Klassenerhalt in der Startelf stand – baute nicht mehr auf ihn. „Das ist eben so im Fußball.“ Was zuvor in Bielefeld nach dem Abstieg nicht gänzlich anders war.
Aber nun scheint Gebauer seine Heimat mit Salzburg gefunden zu haben. „Ich bin überzeugt, dass wir eine gute Figur in der Liga abgeben werden.“ Klein-Lina wird ihn dafür auf Trab halten.
