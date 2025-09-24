Klein-Lina hält „Gebi“ nun mächtig auf Trab

Damit scheint Gebauers Glück nicht zu übertreffen zu sein: Denn in den ersten beiden Partien für seinen neuen Klub konnte sich der Tiroler Flügelstürmer gleich zweimal in die Torschützenliste eintragen lassen. „Wirklich optimal, weil ich auch zu einigen Chancen gekommen bin.“ Aber getrübt wurde sein persönlicher Auftakt in Violett vom einem kleinen, aber nicht unwesentlichen Umstand: Für Punkte reichte es gegen Liefering (2:3 nach 2:0-Führung) und St. Pölten nicht. „Schon bitter. Aber die Mannschaft hier ist unglaublich intakt. Wir werden unsere Punkte machen.“ Optimismus, zumal die nächsten Gegner mit Bregenz und Wels auf Augenhöhe für den Aufsteiger aus Salzburg sein sollten.