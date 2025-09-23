Strommast wurde einem Kalb zum Verhängnis

Mit Seife und Wasser musste die Feuerwehr Rottenmann (Steiermark) vergangenes Wochenende zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken: Ein Kalb steckte zwischen den Metallstäben eines Strommasts fest.
Mitten in den Nachbereitungsarbeiten der Abschlussübung der Grundausbildung II (hier werden die praktischen Fähigkeiten für den Feuerdienst vertieft) lange bei der Freiwilligen Feuerwehr Rottenmann ein Notruf ein: im Ortsgebiet war ein Kalb eingeklemmt.
Hatte keine Kraft mehr
Vor Ort bot sich den Einsatzkräften ein skurriles Bild: Das Tier steckte zwischen den metallenen Stäben eines Strommasts fest. Mit eigener Kraft konnte sich das Tier nicht mehr befreien.
Also rückte die Feuerwehr dem Tier mit Wasser und Seife zu Leibe, konnte es so aus seiner misslichen Lage befreien und unbeschadet seinem Besitzer übergeben.
