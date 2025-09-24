Mariazeller Hotel-Pioniere hoffen auf Nachahmer

Vollauslastung im Sommer und im Advent

Verschiedene Hölzer sind in den Häusern verbaut. Kein Wunder: Helga Lindmoser stammt aus der Familie der international erfolgreichen Tischlerei Göbel auf der Teichalm. Mehr als 40 Prozent der Gäste kommen aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, den USA, Ungarn oder Tschechien. Im Juli und August gibt es Vollauslastung, ebenso im Dezember – Stichwort: Adventmarkt. Man werde laut Lindmoser „heuer wahrscheinlich erstmalig positiv sein“, üblicherweise sollte man dieses Ziel im fünften Jahr erreichen.