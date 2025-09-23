Motorradfahrer stürzt mit Bike in Straßengraben

Schwerer Motorradunfall Montagabend in Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag): Ein Mann kam in einer Kurve von der Straße ab und stürzte in einen Graben, er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
Der Mann war am Montag gegen 19 Uhr auf der Semmering Begleitstraße (L118) in Kindberg unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben und prallte gegen einen Zaunpfahl. Christian Deschmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg Stadt fuhr zufällig am Unfallort vorbei und leitete gemeinsam mit Passanten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.
Der Verletzte wurde vom Notarzt versorgt und musste anschließend mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins Krankenhaus geflogen werden. Die Feuerwehr barg anschließend das verunfallte Motorrad aus dem Graben. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die L118 wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.