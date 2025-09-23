Motorradfahrer stürzt mit Bike in Straßengraben

Der Mann war am Montag gegen 19 Uhr auf der Semmering Begleitstraße (L118) in Kindberg unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben und prallte gegen einen Zaunpfahl. Christian Deschmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kindberg Stadt fuhr zufällig am Unfallort vorbei und leitete gemeinsam mit Passanten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein.