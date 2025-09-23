Sparkasse unterstützt landesweit Erstehilfe-Kurse

Die Idee dazu stammt aus der Sparkasse in Neunkirchen, wo Mitarbeiter, die selbst oder mit ihren Kindern in Sportvereinen tätig sind, den Stein des Anstoßes dafür ins Rollen brachten. Denn oft waren sie selbst auch schon als Ersthelfer vor Ort und wissen um die Wichtigkeit der Ersten Hilfe bestens Bescheid.