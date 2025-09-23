Sparkasse unterstützt landesweit Erstehilfe-Kurse

Gestartet wurde die vielleicht lebensrettende Initiative von der Sparkasse Neunkirchen aus. Jetzt wird sie sogar landesweit aufgegriffen – die Sparkassen Niederösterreich übernehmen für Sportvereine die Hälfte der Kosten für einen lebenswichtigen Erste-Hilfe-Kurs. Lebensretterrucksack inklusive.
Schauplatz Fußballplatz, Kletterhalle oder jede andere beliebige Sportstätte: Ein Spieler wird bewusstlos mit Verdacht auf Herzinfarkt, oder ein Kind stürzt schwer und verletzt sich am Kopf – gerade hier kann es oft entscheidend sein, wie rasch und wie professionell die anwesenden Kollegen, Trainer oder auch Eltern reagieren und helfen.
Hälfte der Kurskosten übernehmen die Sparkassen in NÖ
Aus diesem Grund übernehmen die Sparkassen in Niederösterreich nun für jeden niederösterreichischen Sportverein, der sich dafür bewirbt, die Hälfte der Kosten für einen eigens dafür geschaffenen Erste-Hilfe-Kurs.
Die Idee dazu stammt aus der Sparkasse in Neunkirchen, wo Mitarbeiter, die selbst oder mit ihren Kindern in Sportvereinen tätig sind, den Stein des Anstoßes dafür ins Rollen brachten. Denn oft waren sie selbst auch schon als Ersthelfer vor Ort und wissen um die Wichtigkeit der Ersten Hilfe bestens Bescheid.
Mit dieser Initiative übernehmen wir Verantwortung für unsere Regionen und stärken das Sicherheitsnetz in unseren Gemeinden nachhaltig.
Peter Prober, Vorstandsdirektor Sparkasse Neunkirchen
Von Seiten des Roten Kreuzes NÖ und dem Arbeiter Samariterbund NÖ (ASBÖ) wurde dafür sogar ein eigenes Kursformat geschaffen. Die Kurse finden direkt vor Ort in den Vereinen statt. Zwei Kurstypen werden angeboten - ein praxisnaher Auffrischungskurs für Erwachsene sowie ein spielerischer Workshop für Kinder.
Jeder Verein erhält zusätzlich zu den halben Kurskosten auch noch einen professionell ausgestatteten Erste-Hilfe Rucksack geschenkt. „Mit unserem Angebot schaffen wir einen spielerischen und praxisnahen Zugang zu lebensrettendem Wissen“, verspricht Hannes Sauer, Präsident des ASBÖ Niederösterreich.
Österreichisches Rotes Kreuz Landesverband Niederösterreich
E-Mail: ausbildung@n.roteskreuz.at Tel: +43 59144 50710
Die Aktion läuft bis Ende 2026 und richtet sich an alle Sportvereine in Niederösterreich, egal wie groß und egal welche Sportart.
