Wagenheber weggerutscht: Mann von Auto erdrückt

Tragödie auf der Autobahn-Raststelle bei Kirchstetten im Bezirk St. Pölten: Ein 68-jähriger Deutscher wurde beim Versuch, einen Defekt zu reparieren, Sonntagabend von seinem Pkw erdrückt. Es kam jede Hilfe zu spät.
Laut aktuellen Stand der Ermittlungen dürfte der Mann die Raststation angesteuert haben, weil Öl aus seinem Wagen austrat. Dort angekommen, wollte er sich offensichtlich das Problem genauer ansehen. Dazu hob er das Auto mit dem Wagenheber an. Doch als er darunterlag, dürfte der Wagenheber weggerutscht sein – das Fahrzeug landete auf dem Deutschen.
Lenkerin sah die Beine
Auf den Unfall aufmerksam war eine Lenkerin geworden, die die Beine unter dem Auto hervorragen sah. Da er auf Berührung nicht mehr reagierte, rief sie sofort den Notruf. Doch für den 68-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte lediglich den Tod des Mannes feststellen.
