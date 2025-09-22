Wagenheber weggerutscht: Mann von Auto erdrückt

Lenkerin sah die Beine

Auf den Unfall aufmerksam war eine Lenkerin geworden, die die Beine unter dem Auto hervorragen sah. Da er auf Berührung nicht mehr reagierte, rief sie sofort den Notruf. Doch für den 68-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte lediglich den Tod des Mannes feststellen.