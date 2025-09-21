Vorteilswelt
Layjet Open

Überraschungssieg beim steirischen Tennis-Fest

Steiermark
21.09.2025 18:41
Der Engländer Jan Choinski gewann die Layjet Open in Bad Waltersdorf.
Der Engländer Jan Choinski gewann die Layjet Open in Bad Waltersdorf.(Bild: GEPA)

Der ungesetzte Engländer Jan Choinski triumphierte im Finale der Layjet Open in Bad Waltersdorf. Das nächste Ziel des 29-Jährigen ist die Qualifikation beim Turnier in Wien. Das Challenger-Turnier in der Grünen Mark war jedenfalls wieder ein voller Erfolg, das freute auch den steirischen ÖTV-Vizepräsidenten Jürgen Roth.

0 Kommentare

Der als Nummer zwei gesetzte Vit Kopriva ging als Favorit in das Endspiel beim Tennis-Challenger-Turnier in Bad Waltersdorf. Doch nicht der Tscheche stemmte den Siegerpokal in den tiefblauen Herbsthimmel, sondern der Außenseiter. Der ungesetzte Brite Jan Choinsky, Nummer 227 der ATP-Rangliste, gewann das Finale mit 7:6, 6:4.

Zitat Icon

Ich habe hier ab der zweiten Runde wirklich sehr gutes Tennis gespielt. Nach diesem Erfolg ist es mein erklärtes Ziel für die kommenden Wochen, so viele Punkte zu sammeln, dass ich beim 500er-Turnier von Wien in die Qualifikation komme.“

Turniersieger Jan Choinsky 

„Ich habe hier ab der zweiten Runde wirklich sehr gutes Tennis gespielt. Nach diesem Erfolg ist es mein erklärtes Ziel für die kommenden Wochen, so viele Punkte zu sammeln, dass ich beim 500er-Turnier von Wien in die Qualifikation komme“, meinte der Sohn einer englischen Mutter und eines polnischen Vaters, der in Koblenz (D) zur Welt kam.

Für den 29-jährigen Engländer war der Triumph im Thermenort der dritte Turniersieg in diesem Jahr nach seinen Erfolgen in Troyes (Fra) und Bunschoten (Hol).

ÖTV-Vizepräsident Jürgen Roth (re.) gratulierte Jan Choinsky zum Turniersieg.
ÖTV-Vizepräsident Jürgen Roth (re.) gratulierte Jan Choinsky zum Turniersieg.(Bild: GEPA)

Aber nicht nur Choinsky strahlte mit der Sonne um die Wette, happy war auch ÖTV-Vizepräsident Jürgen Roth. „Wir sind extrem froh, dass sich dieses Challenger so etabliert hat. Unser Dank gilt nicht nur Veranstalter Sascha Freitag, sondern allen Freiwilligen, Sponsoren und Partnern, die es ermöglichen, ein solches Event durchzuführen“, schwärmte der Steirer von den Layjet Open.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

