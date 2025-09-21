Überraschungssieg beim steirischen Tennis-Fest

„Ich habe hier ab der zweiten Runde wirklich sehr gutes Tennis gespielt. Nach diesem Erfolg ist es mein erklärtes Ziel für die kommenden Wochen, so viele Punkte zu sammeln, dass ich beim 500er-Turnier von Wien in die Qualifikation komme“, meinte der Sohn einer englischen Mutter und eines polnischen Vaters, der in Koblenz (D) zur Welt kam.