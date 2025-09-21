Überraschungssieg beim steirischen Tennis-Fest

Der ungesetzte Engländer Jan Choinski triumphierte im Finale der Layjet Open in Bad Waltersdorf. Das nächste Ziel des 29-Jährigen ist die Qualifikation beim Turnier in Wien. Das Challenger-Turnier in der Grünen Mark war jedenfalls wieder ein voller Erfolg, das freute auch den steirischen ÖTV-Vizepräsidenten Jürgen Roth.
Der als Nummer zwei gesetzte Vit Kopriva ging als Favorit in das Endspiel beim Tennis-Challenger-Turnier in Bad Waltersdorf. Doch nicht der Tscheche stemmte den Siegerpokal in den tiefblauen Herbsthimmel, sondern der Außenseiter. Der ungesetzte Brite Jan Choinsky, Nummer 227 der ATP-Rangliste, gewann das Finale mit 7:6, 6:4.
Ich habe hier ab der zweiten Runde wirklich sehr gutes Tennis gespielt. Nach diesem Erfolg ist es mein erklärtes Ziel für die kommenden Wochen, so viele Punkte zu sammeln, dass ich beim 500er-Turnier von Wien in die Qualifikation komme.“
Turniersieger Jan Choinsky
„Ich habe hier ab der zweiten Runde wirklich sehr gutes Tennis gespielt. Nach diesem Erfolg ist es mein erklärtes Ziel für die kommenden Wochen, so viele Punkte zu sammeln, dass ich beim 500er-Turnier von Wien in die Qualifikation komme“, meinte der Sohn einer englischen Mutter und eines polnischen Vaters, der in Koblenz (D) zur Welt kam.
Für den 29-jährigen Engländer war der Triumph im Thermenort der dritte Turniersieg in diesem Jahr nach seinen Erfolgen in Troyes (Fra) und Bunschoten (Hol).
Aber nicht nur Choinsky strahlte mit der Sonne um die Wette, happy war auch ÖTV-Vizepräsident Jürgen Roth. „Wir sind extrem froh, dass sich dieses Challenger so etabliert hat. Unser Dank gilt nicht nur Veranstalter Sascha Freitag, sondern allen Freiwilligen, Sponsoren und Partnern, die es ermöglichen, ein solches Event durchzuführen“, schwärmte der Steirer von den Layjet Open.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.