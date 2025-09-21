Illegales Tuningtreffen in Neunkirchen aufgelöst

Wie Kims Tochter (12) erste Diktatorin werden kann
In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Parkplatz des Billa Plus am Neunkirchner Spitz zu einem illegalen Tuning-Treffen. Nach sofortiger Verständigung der Polizei konnte die Veranstaltung jedoch rasch beendet werden.
Im Zuge des Einschreitens wurden mehrere Anzeigen erstattet. Zudem erhielten einzelne Teilnehmer die Weisung, ihre Fahrzeuge zur technischen Überprüfung bei der zuständigen Prüfungsanstalt des Landes vorzuführen.
Dank des schnellen und konsequenten Einschreitens der Einsatzkräfte konnte die Veranstaltung ohne größere Zwischenfälle aufgelöst werden.
