Heimsieg! Bad Waltersdorf erlebte seine Krönung

Doch noch ein österreichischer Sieg bei den LAYJET OPEN im Sportpark von Bad Waltersdorf! Der Burgenländer David Pichler gewann mit seinem kroatischen Partner Nino Serdarusic das Finale des Doppel-Bewerbs glatt in zwei Sätzen und sicherte sich damit den vierten Turniersieg des Jahres.
Je ein durchbrochener Aufschlag in beiden Sätzen reichte der österreichisch-kroatischen Paarung, um den zweiten gemeinsamen Erfolg dieses Jahres, nach dem Turniersieg in Sofia im August, einzufahren. „Wir haben heute sehr konzentriert gespielt und die frühen Breaks recht sicher durchgebracht“, freute sich David Pichler, derzeitige Nummer 110, die ab kommender Woche in der Doppel-Weltrangliste unter den Top 100 aufscheinen wird. „Ein Meilenstein in meiner Karriere“, so der frühere Einzelspieler.
Mit anderen Partnern hat David Pichler heuer auch schon die Turniere in Cassis (Fra, mit Jurij Rodionov) und Stettin (Pol, mit dem Ukrainer Denys Molchanov) gewonnen. „Mein höchstes Ranking im Einzel war 390, ich habe gesehen, dass ich dort nicht weiterkomme und konzentriere mich seit dem Vorjahr rein aufs Doppel.“ Pichler und Nino Serdarusic werden zumindest in den kommenden Wochen noch viel gemeinsam auf dem Platz stehen. „Wir spielen zusammen in Lissabon, Braga und Valencia.“
