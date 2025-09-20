Heimsieg! Bad Waltersdorf erlebte seine Krönung

Mit anderen Partnern hat David Pichler heuer auch schon die Turniere in Cassis (Fra, mit Jurij Rodionov) und Stettin (Pol, mit dem Ukrainer Denys Molchanov) gewonnen. „Mein höchstes Ranking im Einzel war 390, ich habe gesehen, dass ich dort nicht weiterkomme und konzentriere mich seit dem Vorjahr rein aufs Doppel.“ Pichler und Nino Serdarusic werden zumindest in den kommenden Wochen noch viel gemeinsam auf dem Platz stehen. „Wir spielen zusammen in Lissabon, Braga und Valencia.“