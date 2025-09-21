Tirol diente als große Bühne für Start-up-Szene

Schauplatz für die internationale Start-up-Szene war kürzlich die Tiroler Landeshauptstadt. 20 Gründerinnen und Gründer aus sechs Ländern trafen sich beim ersten „Hermann Hauser Frontier Lab“. Im Vorfeld gab es 40 Bewerber. Unter den besten 20 waren auch vier aus Tirol sowie zehn aus den anderen Bundesländern vertreten.