Duo nach Fahrzeugüberschlag in Auto eingeschlossen

Der 76-Jährige war gegen 9.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Möserer Landesstraße im Ortsgebiet von Telfs/Mösern unterwegs. „Aufgrund bislang unbekannter Ursache kam der Lenker auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen Randstein. In weiterer Folge kam es zu einem Überschlag des Fahrzeugs“, heißt es seitens der Polizei.