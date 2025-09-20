Duo nach Fahrzeugüberschlag in Auto eingeschlossen

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Freitagvormittag im Tiroler Mösern! Ein Schweizer (76) geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, touchierte den Randstein und fuhr auf die Böschung auf. Dabei überschlug sich der Wagen. Der Lenker und seine Beifahrerin (77) wurden im Auto eingeschlossen. Brisant: Der 76-Jährige war alkoholisiert.
Der 76-Jährige war gegen 9.50 Uhr mit seinem Pkw auf der Möserer Landesstraße im Ortsgebiet von Telfs/Mösern unterwegs. „Aufgrund bislang unbekannter Ursache kam der Lenker auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen Randstein. In weiterer Folge kam es zu einem Überschlag des Fahrzeugs“, heißt es seitens der Polizei.
Paar wurde in Innsbrucker Klinik gebracht
Die beiden Personen im Fahrzeug wurden im Auto eingeschlossen und mussten durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Das Paar wurde anschließend mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht. „Beim 76-jährigen Lenker wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt“, so die Exekutive.
