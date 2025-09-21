Nach der Flut wird jetzt Feuerwehrhaus ausgebaut

Finanzielle Unterstützung

Ein Jahr später konnten die meisten Schäden wieder behoben werden und die Florianis ihren Blick wieder nach vorne richten. Sie möchten ihr Feuerwehrhaus sogar erweitern. Dazu hat nun das Land seine finanzielle Unterstützung zugesagt. „So wie wir uns in Krisensituationen auf die Feuerwehr verlassen können, kann sich die Feuerwehr auf uns verlassen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.