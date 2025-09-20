Mit der ultimativen Pasta-Sauce zum Nobelpreis

Faszination der Phänomene

Die Freude über den „Spaß-Nobelpreis“ ist dennoch groß. „Mein Antrieb wird immer darin bestehen, Phänomene zu untersuchen, die mich faszinieren, auch wenn sie außerhalb meines Fachgebiets, der Physik der Einzelzell-Genomik, liegen“, so Olmeda. Und für alle, die auch nobelpreisverdächtig kochen wollen: Einfach Stärkepulver (zwei bis drei Prozent der Käsemasse) ins Wasser geben, bis es eindickt. Dieses Gel bei niedriger Temperatur mit dem Käse mischen.