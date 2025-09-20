Mit der ultimativen Pasta-Sauce zum Nobelpreis

Forschung für den Hausgebrauch: Fabrizio Olmeda vom ISTA in Klosterneuburg wurde mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet. Die satirische Ehrung verbindet Wissenschaft mit Humor.
Wir sind Nobelpreisträger! Dem Forscher Fabrizio Olmeda vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg ist es gelungen, den – gewissermaßen – „kleinen Bruder“ der begehrten Auszeichnung nach Niederösterreich zu holen. Und zwar für seine „bahnbrechende“ Pasta-Physik-Forschung.
Beim Ig-Nobelpreis handelt es sich um eine satirische Ehrung für wissenschaftliche Leistungen, die „Menschen erst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen“. Olmeda ist es gemeinsam mit Kollegen gelungen, „in physikalisch akkurater Weise“ zu beschreiben, wie ein populäres Pasta-Gericht namens Cacio e pepe idealerweise gekocht werden soll.
Das ideale Stärke-Käse-Verhältnis
Auf kuriose, fantasievolle und ungewöhnliche Art und Weise ist es dem ISTA-Forscher gelungen, „das Phasenverhalten der Cacio-e-pepe-Sauce“ zu beschreiben. Durch unzählige Experimente konnte ein theoretisches Modell entwickelt werden, das das ideale Stärke-Käse-Verhältnis offenbart. Olmedas Formel zum Erfolg lautet „Experiment + theoretisches Modell = ideales Stärke/Käse-Verhältnis“.
Ich habe immer gesagt: Wir haben das Zeug zum Nobelpreis. Nun haben wir ihn – wenn auch in der humorvollen Variante.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
Bild: NLK Pfeiffer
Faszination der Phänomene
Die Freude über den „Spaß-Nobelpreis“ ist dennoch groß. „Mein Antrieb wird immer darin bestehen, Phänomene zu untersuchen, die mich faszinieren, auch wenn sie außerhalb meines Fachgebiets, der Physik der Einzelzell-Genomik, liegen“, so Olmeda. Und für alle, die auch nobelpreisverdächtig kochen wollen: Einfach Stärkepulver (zwei bis drei Prozent der Käsemasse) ins Wasser geben, bis es eindickt. Dieses Gel bei niedriger Temperatur mit dem Käse mischen.
