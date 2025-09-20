Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forscher des ISTA

Mit der ultimativen Pasta-Sauce zum Nobelpreis

Niederösterreich
20.09.2025 06:00
ISTA-Forscher Fabrizio Olmeda lieferte den Schlüssel zur perfekten Sauce: Stärkepulver!
ISTA-Forscher Fabrizio Olmeda lieferte den Schlüssel zur perfekten Sauce: Stärkepulver!(Bild: ISTA)

Forschung für den Hausgebrauch: Fabrizio Olmeda vom ISTA in Klosterneuburg wurde mit dem Ig-Nobelpreis ausgezeichnet. Die satirische Ehrung verbindet Wissenschaft mit Humor.

0 Kommentare

Wir sind Nobelpreisträger! Dem Forscher Fabrizio Olmeda vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg ist es gelungen, den – gewissermaßen – „kleinen Bruder“ der begehrten Auszeichnung nach Niederösterreich zu holen. Und zwar für seine „bahnbrechende“ Pasta-Physik-Forschung. 

Beim Ig-Nobelpreis handelt es sich um eine satirische Ehrung für wissenschaftliche Leistungen, die „Menschen erst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen“. Olmeda ist es gemeinsam mit Kollegen gelungen, „in physikalisch akkurater Weise“ zu beschreiben, wie ein populäres Pasta-Gericht namens Cacio e pepe idealerweise gekocht werden soll.

Perfekte Pasta: Dafür gab es einen „Nobelpreis“ - in der spaßigen Variante!
Perfekte Pasta: Dafür gab es einen „Nobelpreis“ - in der spaßigen Variante!(Bild: ISTA Klosterneuburg)

Das ideale Stärke-Käse-Verhältnis
Auf kuriose, fantasievolle und ungewöhnliche Art und Weise ist es dem ISTA-Forscher gelungen, „das Phasenverhalten der Cacio-e-pepe-Sauce“ zu beschreiben. Durch unzählige Experimente konnte ein theoretisches Modell entwickelt werden, das das ideale Stärke-Käse-Verhältnis offenbart. Olmedas Formel zum Erfolg lautet „Experiment + theoretisches Modell = ideales Stärke/Käse-Verhältnis“.

Zitat Icon

Ich habe immer gesagt: Wir haben das Zeug zum Nobelpreis. Nun haben wir ihn – wenn auch in der humorvollen Variante.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Bild: NLK Pfeiffer

Faszination der Phänomene
Die Freude über den „Spaß-Nobelpreis“ ist dennoch groß. „Mein Antrieb wird immer darin bestehen, Phänomene zu untersuchen, die mich faszinieren, auch wenn sie außerhalb meines Fachgebiets, der Physik der Einzelzell-Genomik, liegen“, so Olmeda. Und für alle, die auch nobelpreisverdächtig kochen wollen: Einfach Stärkepulver (zwei bis drei Prozent der Käsemasse) ins Wasser geben, bis es eindickt. Dieses Gel bei niedriger Temperatur mit dem Käse mischen. 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
162.250 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wien
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
128.808 mal gelesen
In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine Gewalttat mit ...
Wirtschaft
„Bitte Kohle losschicken, René hat freigegeben“
127.871 mal gelesen
Dirigent, Taktgeber und Millionenjongleur, auch ohne Funktion: René Benko
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1655 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1034 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf