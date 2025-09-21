Mama Neuper: „Wenn ich male, bin ich glücklich!“

Die Lebensfreude und der Enthusiasmus von Bruni Neuper fallen in die Kategorie bewundernswert. Noch vor einem Jahr setzte die Krebserkrankung mit lebensbedrohender Operation der 86-jährigen Bad Mitterndorferin ordentlich zu. „Da war die Mama im letzten Dezember mehr drüben als da. Doch kaum aus dem Spital entlassen, musste ich meiner Mutter versprechen, ihr eine Bilderausstellung zu organisieren und dafür die Werbetrommel zu rühren. Eigentlich wollte ich ihr mehr Ruhe verordnen, doch bei diesem Herzenswunsch kann ich gar nicht anders“, sieht sich der ehemalige Schispringer und Sportmanager Hubert Neuper (65) befohlen. „Man kommt an die Grenzen, wenn man mit meiner Mutter zusammenarbeitet.“