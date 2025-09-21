Mama Neuper: „Wenn ich male, bin ich glücklich!“

Bruni Neuper aus Bad Mitterndorf fand durch tragische Geschehnisse zur Malerei. Nun will Ex-Skispringer und Sportmanager Hupo Neuper mit einer eigenen Ausstellung den Herzenswunsch seiner Mutter erfüllen. Die „Krone“ hat die beiden getroffen.
Die Lebensfreude und der Enthusiasmus von Bruni Neuper fallen in die Kategorie bewundernswert. Noch vor einem Jahr setzte die Krebserkrankung mit lebensbedrohender Operation der 86-jährigen Bad Mitterndorferin ordentlich zu. „Da war die Mama im letzten Dezember mehr drüben als da. Doch kaum aus dem Spital entlassen, musste ich meiner Mutter versprechen, ihr eine Bilderausstellung zu organisieren und dafür die Werbetrommel zu rühren. Eigentlich wollte ich ihr mehr Ruhe verordnen, doch bei diesem Herzenswunsch kann ich gar nicht anders“, sieht sich der ehemalige Schispringer und Sportmanager Hubert Neuper (65) befohlen. „Man kommt an die Grenzen, wenn man mit meiner Mutter zusammenarbeitet.“
Doch versprochen ist versprochen. Am kommenden Donnerstag wird Bruni’s Bildergalerie mit 50 Landschaftsaquarellen in der Volksbank Bad Aussee eröffnet. „Mein Lieblingsmotiv ist der Grimming und generell male ich Landschaften, Tiere und Blumen“, sagt sie. Auch abstrakte Kunst ist ihr nicht fremd, der kaufenden Kundschaft sehr wohl. „Im Ausseerland sind die Leute anders. Abstrakte Bilder bleiben immer über“, schmunzelt die leidenschaftliche Hobbykünstlerin, die über das Malen vor 35 Jahren wieder ins Leben zurückgefunden hat.
Malen hat mir geholfen, die Schicksalsschläge auszuhalten
Das Leben der Familie Neuper wurde von mehreren Schicksalsschlägen überschattet. Der Familienvater blieb nach einem Sturz von der Leiter querschnittsgelähmt, wurde über viele Jahre aufopfernd gepflegt. „Das war auch der Grund, warum damals der Hubert mit 24 Jahren seine Schisprungkarriere beendet hat.“ Drei Jahre später die nächste Seelenzertrümmerung, die in dieser Wucht nicht auszuhalten ist. Die erst 18-jährige Tochter Eva kam bei einem Autounfall ums Leben. „Ich habe mich nur mehr am Friedhof verkrochen, Verzweiflung erfasste die ganze Familie.“
Ein Bekannter hat von der Familientragödie erfahren und konnte die gebrochene Mutter fürs Aquarellmalen begeistern. Malen als Therapie, um die Zeit zu überstehen und das Unfassbare zu bewältigen. Mit jedem Pinselstrich mehr keimte Leben. „Wenn ich ein Bild zu malen beginne, bin ich für den Rest ausgeschaltet. Da brennen mir sogar die Krautfleckerl an“, lacht Brunhilde Brunner. „Anfangs war es die Bewältigung von unbewältigbaren Dingen, doch daraus ist viel mehr geworden“, betont Hupo Neuper, der rückblickend auf sein Kindheitstrauma von einer gewachsenen Nähe zu seiner Mutter spricht.
Doch das ist nicht der einzige Grund, warum er den Herzenswunsch seiner Mutter erfüllen will. „Es ist der Respekt vor dem unerschütterlichen Lebenswillen. Auch wenn es wirklich hart ist und vermeintlich nicht mehr weitergeht, so zeigt es mir aber auch anderen, dass es immer ein Licht gibt, das wert ist, weiterzugehen. Deshalb unterstütze ich auch meine 86-jährige Mutter. Und wie ich sie kenne, wird es nicht die letzte Ausstellung sein.“
Die Ausstellung von Brunhilde Neuper wird am 25. September (19 Uhr)
in der Volksbank Bad Aussee eröffnet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.