Vater und einjähriger Sohn unter Pkw eingeklemmt

Schlimmer Unfall am Donnerstag in Zams im Tiroler Bezirk Landeck: Ein Iraner (38) ein sein einjähriger Sohn wurden von einem Pkw gerammt und kamen verletzt unter dem Fahrzeug zu liegen.
Gegen 17.30 Uhr war ein Einheimischer (32) mit seinem Pkw auf dem Tramsweg in Richtung Hauptstraße unterwegs. Zur selben Zeit hielt sich ein 38-jähriger Iraner als Fußgänger gemeinsam mit seinem einjährigen Sohn ebenfalls auf dem Tramsweg auf. Der Lenker fuhr um eine dortige Rechtskurve und prallte unmittelbar danach mit dem vorderen beifahrerseitigen Kotflügel gegen den mitten auf der Fahrbahn befindlichen Iraner. Dieser trug seinen Sohn gerade in den Händen.
Unter Kotflügel gelegen
Vater und Sohn kamen durch den Zusammenprall unter dem Kotflügel eingeklemmt zu liegen. Sie wurden erheblich verletzt und nach der Erstversorgung durch den verständigten Notarzt in das Krankenhaus Zams eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.