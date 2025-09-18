Vater und einjähriger Sohn unter Pkw eingeklemmt

Gegen 17.30 Uhr war ein Einheimischer (32) mit seinem Pkw auf dem Tramsweg in Richtung Hauptstraße unterwegs. Zur selben Zeit hielt sich ein 38-jähriger Iraner als Fußgänger gemeinsam mit seinem einjährigen Sohn ebenfalls auf dem Tramsweg auf. Der Lenker fuhr um eine dortige Rechtskurve und prallte unmittelbar danach mit dem vorderen beifahrerseitigen Kotflügel gegen den mitten auf der Fahrbahn befindlichen Iraner. Dieser trug seinen Sohn gerade in den Händen.