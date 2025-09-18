„Krone“ machte den Test: E-Biken mit dem Anhänger

Ein E-Bike-Abenteuer mit den Enkeln? Klingt spannend – und wird mit dem richtigen Equipment zu einem stressfreien Familienausflug. Unser „Krone“-Team machte den Test.
Der qualitätsgeprüfte Fahrradanhänger von Thule erweist sich als leicht zu handhaben, komfortabel für die Kinder und in jeder Hinsicht sicher. Und wer weiß – vielleicht wäre er sogar eine praktische Transportmöglichkeit für die „Ziach“ von Franz Posch. Gut möglich, dass man ihn schon bei der nächsten „Liabsten Weis“ im Kulturstadel von Großschönau in Oberösterreich im Einsatz sieht – alles der Umwelt zuliebe.
Wichtig ist, auf gut ausgebauten Radwegen zu bleiben – und davon gibt es in Tirol reichlich. Hunderte Kilometer nahezu autofreier Strecken laden dazu ein, Naturerlebnis und Familienzeit zu verbinden. So können auch Großeltern mit Enkeln sportlich unterwegs sein. Die Wege sind angenehm zu befahren, häufig asphaltiert oder über breite Feldwege geführt. In Tälern wie dem Inntal oder Zillertal verlaufen parallel Bahnlinien für die Mitnahme im Zug.
Klassiker wie die Kaiserradrunde, der Lechradweg, das Zillertal, Osttirol oder die Touren rund um den Achensee zählen zu den beliebtesten Familienrouten. Unser Test führte uns nach Eben am Achensee. Dort bestaunten wir die alte Dampfbahn und radelten gemütlich am Seeufer entlang nach Pertisau, ehe wir bei der idyllischen Gramaialm eine Rast einlegten.
Fazit: Mit E-Bike und Anhänger macht man Kindern Freude. Sie genießen die Fahrt wie in ihrem eigenen „Kutschenabteil“, während Oma und Opa entspannt in die Pedale treten.
