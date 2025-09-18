„Krone“ machte den Test: E-Biken mit dem Anhänger

Der qualitätsgeprüfte Fahrradanhänger von Thule erweist sich als leicht zu handhaben, komfortabel für die Kinder und in jeder Hinsicht sicher. Und wer weiß – vielleicht wäre er sogar eine praktische Transportmöglichkeit für die „Ziach“ von Franz Posch. Gut möglich, dass man ihn schon bei der nächsten „Liabsten Weis“ im Kulturstadel von Großschönau in Oberösterreich im Einsatz sieht – alles der Umwelt zuliebe.