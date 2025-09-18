Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mei liabste Tour

„Krone“ machte den Test: E-Biken mit dem Anhänger

Tirol
18.09.2025 19:00
Entlang des Achensee konnten unsere E-Biker den Thule-Radanhäger testen.
Entlang des Achensee konnten unsere E-Biker den Thule-Radanhäger testen.(Bild: Silberberger Toni)

Ein E-Bike-Abenteuer mit den Enkeln? Klingt spannend – und wird mit dem richtigen Equipment zu einem stressfreien Familienausflug. Unser „Krone“-Team machte den Test.

0 Kommentare

Der qualitätsgeprüfte Fahrradanhänger von Thule erweist sich als leicht zu handhaben, komfortabel für die Kinder und in jeder Hinsicht sicher. Und wer weiß – vielleicht wäre er sogar eine praktische Transportmöglichkeit für die „Ziach“ von Franz Posch. Gut möglich, dass man ihn schon bei der nächsten „Liabsten Weis“ im Kulturstadel von Großschönau in Oberösterreich im Einsatz sieht – alles der Umwelt zuliebe.

Schotterwege sind problemlos, der QR-Code öffnet die Karte.
Schotterwege sind problemlos, der QR-Code öffnet die Karte.(Bild: Silberberger Toni)

Wichtig ist, auf gut ausgebauten Radwegen zu bleiben – und davon gibt es in Tirol reichlich. Hunderte Kilometer nahezu autofreier Strecken laden dazu ein, Naturerlebnis und Familienzeit zu verbinden. So können auch Großeltern mit Enkeln sportlich unterwegs sein. Die Wege sind angenehm zu befahren, häufig asphaltiert oder über breite Feldwege geführt. In Tälern wie dem Inntal oder Zillertal verlaufen parallel Bahnlinien für die Mitnahme im Zug.

Daten und Fakten

  • Talort: Eben am Achensee
  • Parken: Kostenpflichtig im Bereich der Achenseebahn-Haltestelle Eben
  • Distanz: 24 Kilometer hin und retour
  • Höhenmeter: rund 380 Meter 
  • Voraussetzungen: Gute Beherrschung des E-Bikes, Anhänger bei Manövern berücksichtigen – Helm, Handschuhe und Verbandszeug
  • Einkehrmöglichkeiten: Von Eben am Achensee bis zum Ziel in der Gramaialm etliche Angebote
  • Orientierung: QR-Code im Bild rechts mit der Handykamera scannen

Klassiker wie die Kaiserradrunde, der Lechradweg, das Zillertal, Osttirol oder die Touren rund um den Achensee zählen zu den beliebtesten Familienrouten. Unser Test führte uns nach Eben am Achensee. Dort bestaunten wir die alte Dampfbahn und radelten gemütlich am Seeufer entlang nach Pertisau, ehe wir bei der idyllischen Gramaialm eine Rast einlegten.

Fazit: Mit E-Bike und Anhänger macht man Kindern Freude. Sie genießen die Fahrt wie in ihrem eigenen „Kutschenabteil“, während Oma und Opa entspannt in die Pedale treten.

Porträt von Franz Posch
Franz Posch
Porträt von Toni Silberberger
Toni Silberberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.954 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
136.318 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
134.623 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1601 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1231 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
994 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf