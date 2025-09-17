Vorteilswelt
Viele Teilnehmer

Nach Barbara-Schießen wurde Ehrenscheibe verliehen

Tirol
17.09.2025 14:00
Franz Gruber, Ingo Gstrein, Hermann Hotter und Josef Hechenberger (von links).
Franz Gruber, Ingo Gstrein, Hermann Hotter und Josef Hechenberger (von links).(Bild: Hammann Recka)

Über eine große Teilnehmerzahl beim „Barbara-Schießen“ in Vomp freute sich der Tiroler Kameradschaftsbund. Dem Ehrenpräsidenten wurde heuer die Ehrenscheibe gewidmet. 

0 Kommentare

In der militärischen Schießanlage in Vomp wurde wieder das Landesschießen des Tiroler Kameradschaftsbundes (TKB) durchgeführt. „Die große Teilnehmerzahl am ‘Barbara-Schießen’, welches vom TKB im Jahre 2003 ins Leben gerufen wurde, zeigte, dass diese Veranstaltung langsam zur fixen Tradition wird“, freute sich TKB-Präsident Franz X. Gruber.

Die Ehrenscheibe wurde heuer dem Ehrenpräsidenten des TBK, Hermann Hotter, gewidmet. Unter den Ehrengästen gesichtet: Militärkommandant Ingo Gstrein, Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger, LA Daniel Marschik und Landesoberschützenmeister Jochen Klammsteiner.

Porträt von Recka Hammann
Recka Hammann
Tirol

