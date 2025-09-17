Nach Barbara-Schießen wurde Ehrenscheibe verliehen

Über eine große Teilnehmerzahl beim „Barbara-Schießen“ in Vomp freute sich der Tiroler Kameradschaftsbund. Dem Ehrenpräsidenten wurde heuer die Ehrenscheibe gewidmet.
In der militärischen Schießanlage in Vomp wurde wieder das Landesschießen des Tiroler Kameradschaftsbundes (TKB) durchgeführt. „Die große Teilnehmerzahl am ‘Barbara-Schießen’, welches vom TKB im Jahre 2003 ins Leben gerufen wurde, zeigte, dass diese Veranstaltung langsam zur fixen Tradition wird“, freute sich TKB-Präsident Franz X. Gruber.
Die Ehrenscheibe wurde heuer dem Ehrenpräsidenten des TBK, Hermann Hotter, gewidmet. Unter den Ehrengästen gesichtet: Militärkommandant Ingo Gstrein, Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger, LA Daniel Marschik und Landesoberschützenmeister Jochen Klammsteiner.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.