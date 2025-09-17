Nach Barbara-Schießen wurde Ehrenscheibe verliehen

In der militärischen Schießanlage in Vomp wurde wieder das Landesschießen des Tiroler Kameradschaftsbundes (TKB) durchgeführt. „Die große Teilnehmerzahl am ‘Barbara-Schießen’, welches vom TKB im Jahre 2003 ins Leben gerufen wurde, zeigte, dass diese Veranstaltung langsam zur fixen Tradition wird“, freute sich TKB-Präsident Franz X. Gruber.