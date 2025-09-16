Gerüstteil fiel in die Tiefe und traf Arbeiter

Das war einfach Pech: Ein zunächst verhaktes Gerüstteil traf auf einer Baustelle in Vils einen Arbeiter (27). Dieser wurde verletzt. Zum Glück hatten zwei Kollegen den Vorfall beobachtet . . .
Am Dienstag gegen 16.45 Uhr war der Verunfallte – ein 27-jähriger syrischer Arbeiter einer Baufirma – damit beschäftigt, auf einem Firmenareal in Vils ein Gerüst aufzubauen. Aufgrund der Höhe des Gerüstes mussten Teile davon mittels Seilwinde aufgezogen werden.
Verhaktes Teil zu lösen ging schief
Dabei verhakte sich ein etwa zwei Kilogramm schwerer Teil in einer Höhe von etwa zehn Metern, sodass das Aufziehen unterbrochen werden musste. Beim Versuch durch den Arbeiter, den verhakten Teil vom Boden aus zu lösen, löste sich der Gerüstteil vom Seil, fiel zu Boden und traf den Arbeiter im Bereich des Rückens.
Arbeitskollegen waren Zeugen
Der Unfall konnte von zwei weiteren Arbeitern beobachtet werden und diese verständigen die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der erheblich verletzte Arbeiter in das Bezirkskrankenhaus Reutte eingeliefert.
