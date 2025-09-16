Gerüstteil fiel in die Tiefe und traf Arbeiter

Verhaktes Teil zu lösen ging schief

Dabei verhakte sich ein etwa zwei Kilogramm schwerer Teil in einer Höhe von etwa zehn Metern, sodass das Aufziehen unterbrochen werden musste. Beim Versuch durch den Arbeiter, den verhakten Teil vom Boden aus zu lösen, löste sich der Gerüstteil vom Seil, fiel zu Boden und traf den Arbeiter im Bereich des Rückens.