Ortschef setzt sich gegen Sex-Gerücht zur Wehr

Ob er daran denkt, rechtliche Schritte einzuleiten? „Für mich ist die Sache vorerst einmal erledigt“, erklärt Blum. „Mir war bewusst, als ich im Vorjahr dieses Amt antrat, dass in dieser Position einmal so etwas auftreten könnte.“ Aber er findet es extrem feige, dass man ihn nicht persönlich damit zu konfrontieren gewagt habe. Wer dieses Gerücht in Umlauf gebracht habe, wisse er nicht. Er habe auch keinen Verdacht.