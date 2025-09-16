Loser Schotter wurde E-Biker zum Verhängnis

Weiterbildungszeit folgt 2026 auf Bildungskarenz
Schwer gestürzt ist ein 49-jähriger E-Biker am Montagnachmittag am Tiroler Achensee. Dass er auf losem Schotter gebremst hatte, dürfte ihm zum Verhängnis geworden sein.
Gemeinsam mit seiner Freundin war der Niederländer am Montag kurz vor 15 Uhr auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Pertisau von der Feilalm in Richtung Gernalm unterwegs. Wie die Polizei berichtet, betätigte der Mann bei der Abfahrt auf losem Schotter die Bremse, worauf er zu Sturz kam.
Der 49-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen im Brust- und Schulterbereich zu. Er musste nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Schwaz geflogen werden.
