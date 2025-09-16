Loser Schotter wurde E-Biker zum Verhängnis

Gemeinsam mit seiner Freundin war der Niederländer am Montag kurz vor 15 Uhr auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Pertisau von der Feilalm in Richtung Gernalm unterwegs. Wie die Polizei berichtet, betätigte der Mann bei der Abfahrt auf losem Schotter die Bremse, worauf er zu Sturz kam.