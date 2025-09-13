Sensiblen „Trainingsplan“ im Krankenhaus erprobt

Eine groß angelegte Übung stand am „Trainingsplan“ der Feuerwehren in Amstetten: Nicht weniger als 100 Kameraden mussten sich verschiedensten Szenarien innerhalb des Krankenhauses stellen. Im Mittelpunkt: Das Üben der Flucht- und Angriffswege und das sichere Evakuieren. „Gerade in einem sensiblen Umfeld wie einem Krankenhaus ist es entscheidend, dass alle Abläufe im Ernstfall perfekt funktionieren“, so Einsatzleiter Stefan Ramharter.