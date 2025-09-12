Tradition, Moderne und ein prächtiges Hochmoor

Hinter dem Waldcafé beginnt der Steig zu unserem Ziel, gut 1000 Höhenmeter stehen bevor. Die Route schlängelt sich zunächst im Wald in steilem Gelände empor und überquert da und dort die Forststraße. Der Steig mündet dann in rund 1800 Metern in einen Fahrweg – darauf kurz gleichbleibend abwärts zur eigentlichen Forststraße. Der folgen wir nun fast eben einwärts zur Falbesoner Ochsenalm.