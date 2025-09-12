Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nix wie los

Tradition, Moderne und ein prächtiges Hochmoor

Tirol
12.09.2025 17:00
Die Neue Regensburger Hütte aus dem Jahr 1931 erhielt 2018/2019 den Zubau aus Holz.
Die Neue Regensburger Hütte aus dem Jahr 1931 erhielt 2018/2019 den Zubau aus Holz.(Bild: Peter Freiberger)

Die Neue Regensburger Hütte im Stubai tanzt aus der Reihe – nicht bloß, weil hier nur vegetarische Gerichte am Teller landen. Für die Tour dorthin gilt es einiges an Kondition mitzubringen.

0 Kommentare

Diese Kombination ist fast einzigartig: Ein traditionelles Schutzhaus und ein futuristisch wirkender Anbau aus Holz. Die Neue Regensburger Hütte zeigt sich erfrischend „anders“. Und statt Hauswurst und Co. wird hier schon im dritten Sommer rein vegetarisch gekocht.

Das alpine Hochmoor „Hohes Moos“ befindet sich direkt hinter der Hütte.
Das alpine Hochmoor „Hohes Moos“ befindet sich direkt hinter der Hütte.(Bild: Peter Freiberger)

Hinter dem Waldcafé beginnt der Steig zu unserem Ziel, gut 1000 Höhenmeter stehen bevor. Die Route schlängelt sich zunächst im Wald in steilem Gelände empor und überquert da und dort die Forststraße. Der Steig mündet dann in rund 1800 Metern in einen Fahrweg – darauf kurz gleichbleibend abwärts zur eigentlichen Forststraße. Der folgen wir nun fast eben einwärts zur Falbesoner Ochsenalm.

Daten & Fakten

  • Talort: Neustift im Stubaital, Ortsteil Falbeson
  • Ausgangspunkt: Waldcafé rechts der Talstraße in Falbeson (hinteres Stubaital); kostenlose Parkmöglichkeiten beim Zufahrtsweg zum Café (rund 1240 m)
  • Strecke: Steig, Fahrweg
  • Ausrüstung: feste Schuhe, Stöcke, warme Kleidung (evt. Mütze)
  • Voraussetzung: Kondition, Ausdauer, Trittsicherheit
  • Kinder: ab 8 Jahren
  • Einkehrmöglichkeit: Neue Regensburger Hütte (2287 m), bis Ende September/Anfang Oktober geöffnet (witterungsabhängig), T 0664/ 2025070, www.regensburgerhuette.at
  • Besonderheit: ausschließlich vegetarische Gerichte
  • Öffis: Bus von Innsbruck zum Startpunkt (Haltestelle „Falbeson“)
  • Höhenunterschied: rund 1050 Höhenmeter
  • Länge: rund 4 Kilometer (Ausgangspunkt – Neue Regensburger Hütte)
  • Gehzeit: rund 2 1/2 bzw. 2 Stunden (Auf- bzw. Abstieg)

Im Vordergrund zeigt sich jetzt die Regensburger Hütte spektakulär auf einer Anhöhe, von der ein Wasserfall herunterstürzt. Es geht rechts an der Ochsenalm vorbei und am rechten Rand des Talbodens gemütlich aufwärts. Zum Schluss zieht der Steig die steile Flanke fein hinauf zu unserem Ziel.

Eine steile Flanke muss im letzten Abschnitt zu dem Schutzhaus überwunden werden. Der Falbesoner ...
Eine steile Flanke muss im letzten Abschnitt zu dem Schutzhaus überwunden werden. Der Falbesoner Bach stürzt als Wasserfall in die Tiefe.(Bild: Peter Freiberger)

Hinter der Hütte verläuft das Hohe Moos, ein Hochmoor, zwischen den steilen Bergflanken nach Westen. Die hochalpine Szenerie lässt sich – warm angezogen – von der Hüttenterrasse aus genießen. Gleichzeitig kann man sich auf der Terrasse und in den urigen Stuben von der Qualität der vegetarischen Speisen überzeugen.

Zurück geht es wieder entlang der Zustiegsstrecke. Sollte Frau Holle die Berge „anzuckern“, dürfte das kein Problem sein – ein Anruf auf der Hütte vor der Tour schadet in dem Fall aber nicht.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
107.795 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
99.486 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Wien
Kahlschlag bei Kik? Österreich-Filialen wackeln
87.089 mal gelesen
Der Textilriese Kik betreibt in Österreich 254 Standorte. Wegen hoher Verluste drohen neben ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2956 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1512 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Innenpolitik
„Menschen sagen mir: Passen Sie auf sich auf!“
1295 mal kommentiert
Der FPÖ-Chef zeigte sich im Sommergespräch mit der „Krone“ höchst angriffslustig. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf