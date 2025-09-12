Tradition, Moderne und ein prächtiges Hochmoor

Die Neue Regensburger Hütte im Stubai tanzt aus der Reihe – nicht bloß, weil hier nur vegetarische Gerichte am Teller landen. Für die Tour dorthin gilt es einiges an Kondition mitzubringen.
Diese Kombination ist fast einzigartig: Ein traditionelles Schutzhaus und ein futuristisch wirkender Anbau aus Holz. Die Neue Regensburger Hütte zeigt sich erfrischend „anders“. Und statt Hauswurst und Co. wird hier schon im dritten Sommer rein vegetarisch gekocht.
Hinter dem Waldcafé beginnt der Steig zu unserem Ziel, gut 1000 Höhenmeter stehen bevor. Die Route schlängelt sich zunächst im Wald in steilem Gelände empor und überquert da und dort die Forststraße. Der Steig mündet dann in rund 1800 Metern in einen Fahrweg – darauf kurz gleichbleibend abwärts zur eigentlichen Forststraße. Der folgen wir nun fast eben einwärts zur Falbesoner Ochsenalm.
Im Vordergrund zeigt sich jetzt die Regensburger Hütte spektakulär auf einer Anhöhe, von der ein Wasserfall herunterstürzt. Es geht rechts an der Ochsenalm vorbei und am rechten Rand des Talbodens gemütlich aufwärts. Zum Schluss zieht der Steig die steile Flanke fein hinauf zu unserem Ziel.
Hinter der Hütte verläuft das Hohe Moos, ein Hochmoor, zwischen den steilen Bergflanken nach Westen. Die hochalpine Szenerie lässt sich – warm angezogen – von der Hüttenterrasse aus genießen. Gleichzeitig kann man sich auf der Terrasse und in den urigen Stuben von der Qualität der vegetarischen Speisen überzeugen.
Zurück geht es wieder entlang der Zustiegsstrecke. Sollte Frau Holle die Berge „anzuckern“, dürfte das kein Problem sein – ein Anruf auf der Hütte vor der Tour schadet in dem Fall aber nicht.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.