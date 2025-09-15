„Blind ermittelt“: Mord im Tiergarten Schönbrunn

Die zwölfte Ausgabe der Wiener Krimireihe überzeugt nicht nur mit dem gewohnt lockeren Ermittlergespannt und pittoresken Tierbildern, sondern auch mit einer ausgeklügelten Handlung, die in ihrer ausufernden Verästelung aber besonders viel Aufmerksamkeit verlangt. Bei den vielen Protagonisten und Verdächtigen verliert man leicht den Überblick. Sehr gelungen sind dafür die Nebenstränge. So muss sich Haller mit einem Blindenhund anfreunden und man bekommt Einblicke in die kunterbunte Welt der „Furrys“. Ein gelungenes, wenn auch forderndes Comeback der beliebten Krimi-Reihe.