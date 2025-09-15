Vorteilswelt
Mitmachen & gewinnen

American BBQ-Feeling für deinen Balkon!

Gewinnspiele
15.09.2025 06:00
(Bild: weber.com)

Die „Krone“ verlost gemeinsam mit Weber drei brandneue Modelle aus der Pellet-Serie: Searwood® XL, Searwood® und den innovativen SMOQUE® Holzpelletsmoker. Perfekt für Grillfans, die echtes BBQ-Feeling erleben wollen.

0 Kommentare

Mit den neuen Pelletgrills hebt Weber das Grillen 2025 auf ein ganz neues Niveau. Die beiden Searwood®-Modelle und der Smoker SMOQUE® vereinen modernste Technik mit dem typischen American BBQ-Gefühl. Ob sanft gegarte Rippchen, ein rauchiges Brisket oder ein krosses Tomahawk-Steak – mit diesen Geräten gelingt jedes Gericht so, wie es sein soll.

Grillen wie die Profis
Der Searwood® XL Holzpelletgrill überzeugt mit einem besonders großen Grillbereich und erreicht mit seiner patentierten DirectFlame-Technologie Temperaturen von bis zu 315 °C. Damit ist er der ideale Partner für große BBQ-Runden, bei denen viele hungrige Gäste auf saftige Steaks und krosses Gemüse warten. Der kleinere Searwood® Holzpelletgrill bietet die gleichen Vorteile, ist aber kompakter gebaut und damit die perfekte Wahl für alle, die auf engem Raum nicht auf Vielseitigkeit verzichten wollen.

Mit einem breiten Temperaturbereich von 82 °C bis 315 °C gelingen sowohl langsam geräucherte ...
Mit einem breiten Temperaturbereich von 82 °C bis 315 °C gelingen sowohl langsam geräucherte Briskets, als auch scharf angegrillte Steaks auf dem neuen Weber SEARWOOD®-Pelletgrill.(Bild: weber.com)
(Bild: weber.com)

Wer hingegen auf echtes „Low & Slow“-BBQ setzt, wird im SMOQUE® Holzpelletsmoker seinen Favoriten finden. Speziell für das schonende Garen bei 80 bis 135 °C konzipiert, sorgt er mit der SmokeBoost-Funktion für intensives Raucharoma. Dank seines cleveren Rauchzirkulations-Systems sowie des intelligenten Asche- und Fettmanagements gelingt das Smoken beinahe von selbst – stressfrei und mit vollem Geschmack.

Perfekt geeignet für Liebhaber:innen des „ Low & Slow"-Garens: Der neue Weber SMOQUE®-Pelletgrill.
Perfekt geeignet für Liebhaber:innen des „ Low & Slow“-Garens: Der neue Weber SMOQUE®-Pelletgrill.(Bild: weber.com)

Alle drei Modelle sind außerdem mit der Weber Connect App kompatibel, die per WLAN oder Bluetooth eine smarte Steuerung über das Smartphone ermöglicht. So kann man sich während des Grillens entspannt den Gästen widmen, während der Grill zuverlässig die gewünschte Temperatur hält.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost jetzt einen Searwood® XL Holzpelletgrill, einen Searwood® Holzpelletgrill sowie den Weber SMOQUE® Holzpelletsmoker. Einfach das Gewinnspielformular ausfüllen und mit etwas Glück schon bald das perfekte BBQ-Erlebnis genießen. Teilnahmeschluss ist der 19. September 2025, 09:00 Uhr.

