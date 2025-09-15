American BBQ-Feeling für deinen Balkon!

Die „Krone“ verlost gemeinsam mit Weber drei brandneue Modelle aus der Pellet-Serie: Searwood® XL, Searwood® und den innovativen SMOQUE® Holzpelletsmoker. Perfekt für Grillfans, die echtes BBQ-Feeling erleben wollen.
Mit den neuen Pelletgrills hebt Weber das Grillen 2025 auf ein ganz neues Niveau. Die beiden Searwood®-Modelle und der Smoker SMOQUE® vereinen modernste Technik mit dem typischen American BBQ-Gefühl. Ob sanft gegarte Rippchen, ein rauchiges Brisket oder ein krosses Tomahawk-Steak – mit diesen Geräten gelingt jedes Gericht so, wie es sein soll.
Grillen wie die Profis
Der Searwood® XL Holzpelletgrill überzeugt mit einem besonders großen Grillbereich und erreicht mit seiner patentierten DirectFlame-Technologie Temperaturen von bis zu 315 °C. Damit ist er der ideale Partner für große BBQ-Runden, bei denen viele hungrige Gäste auf saftige Steaks und krosses Gemüse warten. Der kleinere Searwood® Holzpelletgrill bietet die gleichen Vorteile, ist aber kompakter gebaut und damit die perfekte Wahl für alle, die auf engem Raum nicht auf Vielseitigkeit verzichten wollen.
Wer hingegen auf echtes „Low & Slow“-BBQ setzt, wird im SMOQUE® Holzpelletsmoker seinen Favoriten finden. Speziell für das schonende Garen bei 80 bis 135 °C konzipiert, sorgt er mit der SmokeBoost-Funktion für intensives Raucharoma. Dank seines cleveren Rauchzirkulations-Systems sowie des intelligenten Asche- und Fettmanagements gelingt das Smoken beinahe von selbst – stressfrei und mit vollem Geschmack.
Alle drei Modelle sind außerdem mit der Weber Connect App kompatibel, die per WLAN oder Bluetooth eine smarte Steuerung über das Smartphone ermöglicht. So kann man sich während des Grillens entspannt den Gästen widmen, während der Grill zuverlässig die gewünschte Temperatur hält.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost jetzt einen Searwood® XL Holzpelletgrill, einen Searwood® Holzpelletgrill sowie den Weber SMOQUE® Holzpelletsmoker. Einfach das Gewinnspielformular ausfüllen und mit etwas Glück schon bald das perfekte BBQ-Erlebnis genießen. Teilnahmeschluss ist der 19. September 2025, 09:00 Uhr.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.