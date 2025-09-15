American BBQ-Feeling für deinen Balkon!

Grillen wie die Profis

Der Searwood® XL Holzpelletgrill überzeugt mit einem besonders großen Grillbereich und erreicht mit seiner patentierten DirectFlame-Technologie Temperaturen von bis zu 315 °C. Damit ist er der ideale Partner für große BBQ-Runden, bei denen viele hungrige Gäste auf saftige Steaks und krosses Gemüse warten. Der kleinere Searwood® Holzpelletgrill bietet die gleichen Vorteile, ist aber kompakter gebaut und damit die perfekte Wahl für alle, die auf engem Raum nicht auf Vielseitigkeit verzichten wollen.