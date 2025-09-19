„Bücherwurm“ ist überzeugt: „Leser sind anders!“

Auch Wiener und eine Züricherin leihen sich Bücher

Derzeit hat die Bücherei Mürzzuschlag über 500 aktive Nutzer, die im Vorjahr für fast 17.000 Entlehnungen gesorgt haben. Das zeigt: Auch wenn die Bücherei nur an drei Tagen in der Woche geöffnet hat, wird das Angebot gern in Anspruch genommen. Die Stadtbücherei hat „ein großes Einzugsgebiet, es kommen Leute aus Rettenegg, Leoben, Krieglach, Kindberg, Neunkirchen, Gloggnitz, aber sogar Wiener mit Ferienwohnsitzen in Mürzsteg oder Mariazell. Selbst eine Frau aus Zürich mit Wurzeln in Mürzzuschlag hat sich einschreiben lassen“, erzählt Hödl.