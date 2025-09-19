„Bücherwurm“ ist überzeugt: „Leser sind anders!“

Auch wenn immer wieder Abgesänge auf das Lesen zu hören sind: Bücher faszinieren noch immer. Bestes Beispiel ist die Stadtbücherei Mürzzuschlag, wo im aktuellen Jubiläumsjahr ein starkes Zwei-Frauen-Team die Geschäfte führt.
In Büchereien herrscht üblicherweise Stille, es wird nebenbei nicht gegessen oder getrunken, weil etwas ganz Spezielles im Zentrum steht: das „Abenteuer im Kopf“. Lesen, so Bücherei-Leiterin Michaela Hödl, ist „eine Investition in die Zukunft. Leser sind anders!“
Diese tiefe Überzeugung und eine große Begeisterung merkt man ihr sofort an. Für sie ist der Gewinn durch Bücher bereits bei den Jüngsten klar erkennbar: „Lesende Kinder, das sehe ich bei den Workshops, können sich konzentrieren, sind mittendrin im Geschehen, bleiben sitzen und haben diesen Sternblick, als wären sie in einen Filmablauf vertieft. Andere Kinder, die das nicht gewohnt sind, fangen sofort an zu zappeln, und ihnen ist fad.“
„Bücherwurm“ zeigte bei Matura auf
Hödl begann 2019 (nach 20 Jahren Tätigkeit im Bürgerbüro) in der Stadtbücherei zu arbeiten, drei Jahre später wurde der selbstdefinierte „Bücherwurm“, der bereits zur Matura statt der geforderten 15 stolze 35 Bücher mühelos vorstellte, zur Leiterin. Dabei ist es gar nicht so leicht, Bibliothekar in einer öffentlichen Bücherei zu werden: Immerhin fünf Semester dauert die umfassende Ausbildung; Mitarbeiterin Anna Brünner ist gerade dabei.
Organisation von mehr als 100 Workshops und Veranstaltungen im Jahr, Kooperationen mit Kindergärten, Volks- und Mittelschulen, Bücherrückgaben, Abrechnungen und anderes Administratives gehören zum täglichen Brot des Zwei-Frauen-Teams. Hin und wieder gibt es auch Mahnungen, wenn Rückgabefristen übersehen werden – durchschnittlich aber nicht öfter als zwei- bis dreimal pro Monat.
Auch Wiener und eine Züricherin leihen sich Bücher
Derzeit hat die Bücherei Mürzzuschlag über 500 aktive Nutzer, die im Vorjahr für fast 17.000 Entlehnungen gesorgt haben. Das zeigt: Auch wenn die Bücherei nur an drei Tagen in der Woche geöffnet hat, wird das Angebot gern in Anspruch genommen. Die Stadtbücherei hat „ein großes Einzugsgebiet, es kommen Leute aus Rettenegg, Leoben, Krieglach, Kindberg, Neunkirchen, Gloggnitz, aber sogar Wiener mit Ferienwohnsitzen in Mürzsteg oder Mariazell. Selbst eine Frau aus Zürich mit Wurzeln in Mürzzuschlag hat sich einschreiben lassen“, erzählt Hödl.
Die Stadtbücherei feiert heuer übrigens ihr 80-Jahre-Jubiläum, die Gründung als Arbeiterbücherei liegt sogar schon 105 Jahre zurück. Auf 320 Quadratmetern gibt es rund 15.000 Bücher (inklusive Hörbücher) und Spiele.
