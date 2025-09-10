Alkolenker brettert durch Baustelle: „Schein“ weg

Da staunten die Polizisten wohl nicht schlecht, als sie die Spur der Verwüstung des Pkw-Lenkers (41) in Augenschein nahmen. Trotz einer Baustelleneinrichtung blieb dieser am Mittwoch auf der Arlbergschnellstraße auf der gesperrten Fahrspur. Dabei beschädigte er mehrere Leitblanken sowie seinen Pkw, wodurch es auf einer Länger von mehreren hundert Metern zu einem Dieselaustritt kam, wie die Polizei berichtet.