Alkolenker brettert durch Baustelle: „Schein“ weg

Auf der Arlbergschnellstraße in Tirol blieb ein Mann trotz einer Baustelleneinrichtung auf der gesperrten Fahrspur. Auf seiner Fahrt beschädigte er nicht nur seinen Pkw, sondern auch mehrere Leitblanken.
Da staunten die Polizisten wohl nicht schlecht, als sie die Spur der Verwüstung des Pkw-Lenkers (41) in Augenschein nahmen. Trotz einer Baustelleneinrichtung blieb dieser am Mittwoch auf der Arlbergschnellstraße auf der gesperrten Fahrspur. Dabei beschädigte er mehrere Leitblanken sowie seinen Pkw, wodurch es auf einer Länger von mehreren hundert Metern zu einem Dieselaustritt kam, wie die Polizei berichtet.
Mann war alkoholisiert
In einer Pannenbucht brachte der alkoholisierte Mann dann endlich seinen Pkw zum Stillstand. Vom Slowaken wurde eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich eingehoben und vom Führerschein konnte er sich vorläufig auch verabschieden.
