Mann landete in Tirol unter 300 Kilo-Glasscheibe

Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer ist Mittwochvormittag bei einem Arbeitsunfall auf einem Recyclinghof im Tiroler Bezirk Schwaz schwer am Kopf verletzt worden.
Der Mann hatte eine 300 Kilogramm schwere Glasscheibe, die auf einem „Glasbock“ mit einem Spanngurt fixiert war, mit dem Lkw-Kran von der Ladefläche angehoben. Als der Glasblock sich in 1,20 Meter Höhe befand, entfernte der 30-Jährige den Spanngurt, die Glasscheibe kippte plötzlich zur Seite und landete auf dem Lkw-Lenker.
Mann in Schockraum eingeliefert
Der 30-Jährige stürzte unter der Scheibe zu Boden, konnte sich aber selbstständig befreien, berichtete die Polizei. Ein in der Nähe befindlicher Arbeiter leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung an Ort und Stelle wurde der Mann in den Schockraum des Krankenhauses Schwaz eingeliefert.
