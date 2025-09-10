Mann landete in Tirol unter 300 Kilo-Glasscheibe

Mann in Schockraum eingeliefert

Der 30-Jährige stürzte unter der Scheibe zu Boden, konnte sich aber selbstständig befreien, berichtete die Polizei. Ein in der Nähe befindlicher Arbeiter leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettung an Ort und Stelle wurde der Mann in den Schockraum des Krankenhauses Schwaz eingeliefert.