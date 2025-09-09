E-Biker ohne Helm erlitt schwere Kopfverletzung

Offenbar irritiert von einem Auto kam ein deutscher E-Biker (63) im hinteren Zillertal in Tirol schlimm zu Sturz. Der Mann trug keinen Helm und erlitt schwere Kopfverletzungen.
Am Dienstag gegen 14 Uhr fuhr der 63-Jährige mit seinem E-Bike von der Mautstelle Breitlahner talwärts in Richtung Ginzling. Zur selben Zeit überholte den Radfahrer ein 56-jähriger einheimischer Pkw-Lenker.
Kein Kontakt, trotzdem Sturz
Ersten Erhebungen zufolge kam es zu keinem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. Unmittelbar danach stürzte der Radfahrer dennoch beim Abbiegen in einen Parkplatz, überschlug sich mehrmals und blieb schwer verletzt liegen.
Nachfolgender Freund half
Der Radfahrer, der keinen Helm trug, erlitt schwere Kopfverletzungen sowie weitere erhebliche Verletzungen. Nach Erstversorgung durch einen nachfolgenden Freund, weitere Straßenbenützer und Rettungskräften wurde er mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
